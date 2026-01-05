神山夥伴安葆電源1月底上櫃 AI電力趨勢布局在地多元能源微電網

安葆電源董事長陳志復。陳俐妏攝



電力系統整合商安葆（7792）預計2月6 日上櫃。在AI算力高速成長、數據中心與再生能源建設推進下，全球用電結構快速轉變，安葆為回應客戶用電穩定與能源效率需求，安葆逐步由備援電力應用延伸至主用電力系統，並以前瞻布局在地型多元能源微電網（Micro Grid）為發展方向，掌握能源轉型與電力韌性所帶來的長期成長機會。

法人看好， 安葆在2026-2027 年受惠晶圓代工龍頭廠擴廠使海外占比大幅提升,帶動產品組合轉佳,合理本益比評價可望落於國內同業歷史區間 15-20 倍上緣。

據了解，921轉換了備用發電機系統的生態，也擔負了晶圓代工大廠10天內90%的產能恢復，不能斷電的承諾，讓安葆產業角色不只賣設備，切入能源整合服務產業。面對 AI和電力不足的市場，透過將設備變成系統能源整合，安葆如啟動全台備用電力可達1.5座核三廠的規模。

安葆多年來累積完整的設計、採購、施工（EPC）實績，服務範圍涵蓋氫氣、沼氣及地熱等多元創能解決方案。自主開發的PLTC（不斷電負載轉移系統），結合動態與靜態 UPS、飛輪儲能裝置及鋰鐵電池櫃，提供自發電端、儲能端至用電端的整體系統規劃，並整合電壓驟降保護與自主研發的並聯控制技術，在系統可靠度與能源效率之間取得良好平衡。

在核心技術層面，PLTC不斷電負載轉移系統為安葆解決方案的價值核心。其系統以工業級可程式邏輯控制器為主軸，可於市電與自備電系統間進行平順且無縫的負載轉移，支援多重備援架構及跨

廠區並聯應用。

截至目前，相關設置容量已累計達1,600MW，約當核三廠裝置容量的85%，並已於多家國內半導體廠與大型資料中心完成實際運轉驗證，廣泛應用於高科技廠房之穩定供電需求。

隨著資料中心規模持續擴大，以及海內外接單動能升溫，UPS與儲能相關業務占比呈現成長趨勢。UPSSI不斷電系統營收占比已由2023年的23%，提升至2024年的34%，並於2025年進一步提高至40%，反應高可靠度電力基礎建設需求持續增加。

此外，安葆長期深耕半導體產業，與多家晶圓製造大廠維持穩定合作關係，半導體相關銷貨占比逾七成，反映該產業在電力系統高度客製化、長期驗證與嚴格認證門檻下所形成的訂單能見度。除半導體產業外，客戶亦涵蓋科技製造業、資料中心、金融機構及大型醫療院所等多元應用場域。

因應客戶全球擴產布局，安葆已於美國、德國、新加坡等地設立百分之百持股子公司，並獲主要半導體客戶青睞，在海外新廠導入安葆的電力控制與備援系統。此外，2025年底安葆董事會已通過台南廠辦二廠新建計畫，作為中長期產能與營運布局之一，朝「台灣接單、海外落地」的服務模式穩健推進。

