神山衝鋒+關稅降不疊加 台股爆噴逾620點

今天台股大盤一度暴漲超過620點、台積電最高也站上1745元。（示意圖／東森新聞）





今天台股，雙喜臨門！台美關稅降到15%確定不疊加，加上台積電的法人說明會、釋出多項正面訊息。今天台股大盤一度暴漲超過620點、台積電最高也站上1745元，投顧甚至樂觀看好關稅底定後，台股可以上看36000。

一開盤加權指數，就往上跳高，大盤大漲超過500點，又刷新紀錄，但更會跳的是，神山台積電，站上1735元。台股好厲害終於站上31000點，有2大因素，一個是台積電法說好猛，第二個是台美關稅15%大致底定。

關稅這顆不定時炸彈，如今塵埃落定，股民也吃了定心丸。鑑往知來，從2000年以來，加權指數，在第一季第四季，上漲機率7成以上，突出的雙旺季，分別漲幅會有4.4%和4.7%，而今年初到現在，指數已經漲接近7%。

分析師白易弘：「大家原本預計它（台積電）考95分，可是它超標，外資應該都會調高台積電目標價，有可能到2000元以上，這樣回頭看的話，1700元就會相對是一個比較地板價的位子，台積電佔台股權重相對比較大，台積電開高，大盤就會開始高。」

盤面焦點，除了台積電等權值股外，玻纖布概念股台玻也持續點火，獲外資連日買超，並收下第二顆漲停紅燈，建榮也亮燈漲停，南亞、德宏、富喬，也同步大漲逾5%。

分析師白易弘：「玻纖紗玻纖布的漲勢，目前看1月都還是有調漲可能性，載板的景碩、欣興、南電，他們等於是這兩天，因為載板價格調漲，所以剛起勢上來走。」

紅包行情還會繼續嗎，由於台美關稅談判，對等關稅15%，不疊加以外，對半導體AI產業，又爭取到，有效化解232條款關稅，本土投顧看法，台股長線樂觀，預期指數有望上看，36000點，台股馬年新紀錄，就看能不能馬到成功。

