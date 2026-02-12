神山領風騷馬年開紅盤可期！ 主動台股ETF誰勝出

股市配圖。廖瑞祥攝



台積電股價由1680元，蛇年封關直接突破1900元，來在1915元，大漲13%，台股由近30,300點關卡，直奔33,600點，漲幅近11%。沒有台積電沒關係，挑選主動台股ETF，投資也能滿面春風，Cmoney資料11檔主動台股ETF全數持有台積電，近一個月領先群漲幅達一成以上，包括：00994A主動第一金台股優、00991A主動復華未來50，及00981A主動統一台股增長等。

近一個月績效領先的台股主動ETF神山佔比也高，主動台股ETF個股佔比多有一成上限限制，少數放寬個股上限的台股主動ETF，台積電佔比則在兩成水準，其中，台積電佔比最高的是00994A主動第一金台股優，台積電佔比達22.7%，過去一周上漲3%，2月以來上漲6.1%，近一個月漲幅則達13.6%，超越大盤及台積電漲幅。

廣告 廣告

主動第一金台股優經理人張正中指出，台股短暫休息沈澱後，近日由神山領軍，突圍成功，大盤及電子指數再攀高峰，AI產業仍是引領市場成長的重要動力，此外，春節後資金可望加速回流，依據Cmoney統計數據，過去十年，台股春節長假後漲多跌少，開市日有7次收紅，平均漲幅0.57%；而在開市後５日、10日、20日上漲機率亦分別有80%、80%、70%，平均漲幅為2%、2.56%，及2.58%。

00994A鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，第一大持股權重最高可達30%，集中火力投資，緊跟投資市場脈動，目前00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF第一大持股為台積電，佔比已達22.7%，仍有續加碼空間，提供投資人春節後持續參與台股金馬馳騁行情的投資機會。

更多太報報導

