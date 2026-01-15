「神山」法說會釋利多！持有4成台積電的00881 確定1/19日除息2.65元

國泰投信分析，台股不受國安基金離場影響，在台積電財報超乎預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾 4 成台積電的國泰台灣科技龍頭（00881）今（15）日也公告收益分配，每受益單位確定將配 2.65 元。 （概念圖）

[Newtalk新聞] 台股連日創高，昨（14）日以盤中最高 30,994 點、收盤 30,941 點再締新猷，雖今（15）日市場在台積電（2330）法說會前呈現觀望，大盤短暫熄火收 30,810 點，但隨著法說會中公布了超級利多。包括第四季稅後純益達新台幣 5,057.4 億元、每股盈餘（EPS）19.5 元，皆年增 35%，為連續第 7 季實現雙位數成長。

國泰投信分析，台股不受國安基金離場影響，在台積電財報表現超乎預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾 4 成台積電的國泰台灣科技龍頭（00881）今（15）日也公告收益分配，每受益單位確定將配 2.65 元，也就是一張現金收益為2,650 元。

若以 00881 今日收盤價 34.99 元估算，這檔半年配息的台股ETF，半年殖利率高達 7.57%。本次配息最後買進日為 1/19 日，並在 1/20 日除息，股息將於 2/12 日農曆春節前夕發放，將成為投資人的新春開工紅包。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，AI 應用帶動對先進製程半導體的需求暢旺，今年仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近 30%；台積電 2025 年美元營收 1,224.24 億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約 35.9%，創歷史新高，今年持續成長將可望再創新高。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，元月行情持續發酵，帶動台股站穩 30,000 點，本周一（12日）國安基金宣告「階段性任務完成」後順勢退場，結束史上最長 279 天護盤紀錄；本次進場期間（2025/4/8～2026/1/12），加權指數上漲逾 12,000 點，其中權值股王台積電股價更大漲逾 107%，為台股屢創新高的最大功臣。

蔡宜芳補充，國安基金操盤策略相當聰明，歷次進場時機都在台股基本面無虞、惟市場情緒萎靡的情況下，故勝率極高；即便現在離場，此時台股具基本面良好、資金動能強勁、信心充足三大利多，況且台股ETF募集熱烈，源源不絕地挹注台股豐沛資金，今年指數表現可望超越去年。加權指數主要以半導體、AI 伺服器及電子零組件為主，建議今年布局可多留意權值科技股，AI 投資焦點逐漸從基礎建設拓展至實體應用，若擔心持有個股風險大，打包一籃子台灣科技龍頭股的 00881，即適合做為布局台股 AI 重點標的。

投信投顧公會最新資料指出，統計至 2025 年 12 月底，00881 在近 6 個月、1 年、2 年、3 年的績效名列前茅，報酬率分別達41.8%、39.2%、102.26%、193.57%，隨著台灣外銷訂單持續維持正成長，台股電子股獲利也持續上修，投資人可趁勢加碼布局00881，有望先享息收，後搶進資本利得成長契機。

國泰台灣科技龍頭ETF經理人蘇鼎宇表示，在挑選成分股時有三道把關程序，揀選營收占比來自通訊科技產業鏈比重大於 50% 企業、同時考量流動性，近 3 個月日平均成交量維持 5,000 萬元以上、近 4 季 EPS 大於 0 的個股，幫助投資人擄獲深具競爭優勢的台系科技廠。

目前 00881 在產業配置近 9 成 AI 類股，且配置相當完整的整體產業鏈，從晶片、電子零組件、組裝及周邊族群皆有涵蓋，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等大廠，集結科技國家隊和護國神山群，為投資人掌握 AI 時代下的類股輪動，追逐科技成長機會。

