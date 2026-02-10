「神山」營收再創高峰！台積電adr盤前開飆 見到366美元

台積電美股ADR於今（10）日盤前一度見到 365.99 美元。 圖：Yahoo! Finance

[Newtalk新聞] 「神山」太強！受晶圓代工龍頭台積電（2330）元月營收爆炸性成長激勵，公司的美股ADR（TSM）盤前價飆漲，最高達 367.31 美元，飆漲逾 3%。截至今（10）日下午 4:24 分，暫報約 366 美元，漲幅 2.98%。

今日，台積電公布元月合併營收為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，再創歷史單月最佳成績，也比前一月大增 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。顯示公司營運收入在 AI、高效能運算等應用的需求仍強勁下，持續受惠。據公司估計，第一季營收會落在 346～358 億美元，以中間值 352 億美元計算，將季增逾 4%。

更多報導：再創歷史新高！台積電元月營收4,012.55億 年增36.8%

台積電ADR在於周一（9 日）收漲 6.56 美元或 1.88%，至 355.41 美元，盤中創下 359.6 美元新高；今日，在台股市場則收最高價1,880 元，最後一更盤灌進 6,541 張大量，這筆大單成交金額多達 122.9 億元，市值來到 48.75 兆元；隨著元月營收繳出好成績，讓台積電ADR美股盤前再拉一波。

