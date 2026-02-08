神岡土地自救會長「為陳情」 縱火北捷2大站

嫌犯在捷運站廁所縱火後從從容容離開。（圖／東森新聞）





周末台北捷運人潮正多，卻接連發生縱火案。包括大安森林公園站、善導寺站，兩小時內男廁接連起火，嫌犯燒稻草，竄出火光濃煙，造成乘客驚慌。警方火速逮到72歲嫌犯，發現他是「神岡土地自救會長曾世源」，說是為了陳情，一早從台中搭車北上犯案，縱火後還變裝逃逸，他說不想太快被抓，要讓事件發酵。

捷運站廁所縱火，嫌犯從從容容離開，廁所內竄出濃煙，其他民眾驚魂逃竄，而這已經是他，一天內第二度在捷運站縱火。

兩個小時前，大安森林公園捷運站同樣獲報火警，起火點一樣是男廁裡，地上還有燃燒過稻草，燒得焦黑一片，而嫌犯從大安森林公園燒完，就到善導寺站男廁裡犯案。

廣告 廣告

台北捷運連續兩個車站發生縱火案件，根據了解犯案手法都一樣，都是鎖定男廁周圍，在地上放稻草之後點火燃燒。

警方封鎖現場來回採證，不只地上還有滅火痕跡，廁所裡頭還搜出沒燒完的稻草，根據警方調查，犯案的72歲老翁特地從台中北上犯案，8號上午搭火車到台北，再轉搭捷運，11點46分先在大安森林公園站燒稻草，隨後搭公車到台北車站，再走路到西門町換裝，從原本白帽橘衣換成藍帽灰白上衣，搭板南線下午兩點，抵達善導寺站，再一次到男廁縱火，隨後步行逃逸，走路10分鐘就被抓。

員警vs.縱火嫌犯：「你剛剛從哪裡，你證件有帶嗎，你有帶證件嗎，呼叫縱火犯已發現。」

警方確認嫌犯身分，在林森北仁愛路路口逮到人，就是他在北捷二度縱火，警方也在他身上搜出犯案工具打火機，以及變裝衣物，將他依照公共危險罪送辦。

北市中正第一分局分局長陳瑞基：「在這過程中他變裝，同時他到台北車站周遭之後，開始步行，主要的目的就是規避警方，第一時間掌握他的行蹤。」

從台中帶著稻草，北上捷運站縱火，周末北捷上演驚魂，所有乘客驚魂未定。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北捷連2起縱火！72歲翁途中變裝 警方揭犯案時間軸

北捷縱火男疑想陳情！身分曝光 是神岡土地自救會長

北捷驚傳連續縱火 嫌犯陳情書曝光

