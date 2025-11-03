神岡岸裡國小社區共讀站 啟用

學校資源共有、共榮、共享！台中市神岡區岸裡國小社區共讀站暨大社里及岸裡里市民活動中心昨（三）日舉行落成啟用典禮，教育局長蔣偉民代表市長盧秀燕為這座學校與社區雙贏的新地標開箱。教育局指出，市府全額補助6,456萬餘元新建的校舍，1、2樓作為市民活動中心，3樓圖書室結合社區共讀站，並以大面積玻璃帷幕創造街角特色，成為大社、岸裡社區幸福與活力的新地標。

蔣偉民局長表示，神岡區大社里、岸裡里是18世紀台灣平埔族重要聚落，亦為大豐原地區最早開發繁榮區域，近年社區活動蓬勃發展，但原社區活動中心於民國81年在岸裡國小校內興建，經專業鑑定有安全顧慮，市府積極拆除重建。

蔣偉民強調，市府有責任提供優質的學習環境給學生使用，此案總經費6,456萬餘元，悉數由市府出資興建；另教育部補助280萬元於此棟建築物3樓設置學校社區共讀站，結合社會與學校教育的網絡體系，實現資源共享。

蔣偉民也提到，位於此棟建物旁校舍3樓，為企業贊助建置的紙圖書館，亦在今日辦理落成典禮，將可提升學童動機，並提供更完善舒適的閱讀環境。

岸裡國小校長楊朝銘分享，學校以發展「品讀岸裡」的願景，提升學童閱讀成效為目的，社區共讀站啟用後，可提供更優質的閱覽情境，讓學童愛上閱讀；此外，岸裡國小與社區的互動一向很好，透過學校社區化、社區學校化，必然能嘉惠學子並帶動社區文化水平與活絡社區民眾情感。