神岡文化季超熱鬧 三千人嗨翻客家盛典

[NOWnews今日新聞] 為發揚在地客家文化與開拓史，台中市政府客委會與神岡區公所攜手，(15)日在無極天元宮旁空地盛大推出「2025 神岡文化季—女神領航 客勇齊行 煞猛打拚」。活動一開場就吸引超過3,000名市民湧入，現場滿滿人潮，熱鬧氣氛直衝天際。透過客家文化傳承、多元表演與滿滿地方情感，打造一場文化味與城市溫度俱全的神岡年度盛典。

夜幕低垂、星光點亮，農田邊瞬間變成最潮舞台！高亢歌聲、濃厚信仰與在地情感交織，宛如一場屬於神岡的客家音樂嘉年華。金曲歌王許富凱、暖心系歌手魏嘉瑩、經典南方二重唱、台灣首支客家龐克樂團粹垢TRAEGO、松宥大樂團，以及在地傑出瓊瑢舞蹈團等接力登場，用唱腔、節奏與舞蹈說故事，拉近不同世代與族群距離。從在地人文到流行曲風，舞台魅力滿分，讓大家一起用音樂重溫土地記憶。

立法院副院長江啟臣致詞時表示，神岡的文化力量，來自堅韌的信仰、深厚的歷史及居民滿滿的熱情。多元族群是神岡發展的重要基礎，而媽祖則像母親般守護著地方。此次文化季將信仰與人文緊密串聯，是城市「文化治理」的好示範，也能進一步提升民眾對地方文化的理解與參與。

客委會副主委魏瑞伸指出，神岡早期由客籍先民張達京拓墾，隨著不同族群融合，逐漸形成獨特的「客底文化」。今年活動特別把這段歷史脈絡融入節慶之中，讓大家在看表演、逛活動的同時，也能重新認識這片土地的故事與多元面貌，讓「共存共榮」成為生活中最自然的一部分。

神岡區長梁益明說，今年文化季的壓軸以「戰艦」意象登場，象徵信仰是舵、文化是帆，而人民則是推動前行的力量。活動一早從無極天元宮遶境祈福揭開序幕，萬興宮、瞻雲宮、新和宮、穎德宮、順濟宮等六宮廟媽祖共同出巡，結合傳統香案儀式，沿街傳遞祝福，讓整個城市沉浸在溫暖的宗教文化氛圍中。

客委會表示，客家文化是神岡最深的文化底蘊，今年活動以「土地記憶在生活中重生」為主軸，規劃「女神糧倉」、Hakka藍染、木工手作、風鼓機體驗、吹海螺等手作互動區，大小朋友都能親手觸摸生活智慧，體驗傳統技藝的魅力，讓客家文化變得更有趣、更親近，更融入大家的日常。

