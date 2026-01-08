「神岡桶屍案」蛇蠍女殺男友水泥封箱！她判27年半聲請釋憲 轟「國民法官」被打臉

蛇蠍女蔡嘉樺認為國民法官做出的判決違憲，慘遭憲法法庭打臉。侯柏青攝



台中酒店妹蔡嘉樺殺害男友並用水泥封箱，棄置神岡閒置廠房長達3年8月，被檢方依殺人、棄屍罪起訴，台中地院國民法庭首創依「間接證據」認定蔡女是真兇，重判27年半，二、三審支持見解駁回上訴定讞。蔡女聲請釋憲，主張《國民法官法》的規定壓縮辯方空間，讓檢察官形成訴訟主導，且國民法官欠缺《憲法》保障的獨立性，該判決違憲。憲法法庭打臉裁定不受理。

回首此案，台中市神岡區廠房的房東於2022年10月間，在閒置工廠發現「木乃伊桶屍」，裡面裝的屍體赫然是失蹤逾3年8月的陳姓男子，兇手直指前女友蔡嘉樺。檢方查出，蔡女向陳男借貸超過157萬元，平日疑遭陳男拳腳相向，兩人存在複雜的金錢及感情糾紛。

調查指出，蔡女於2019年3月4日晚間開陳男的車子，將意識不清的陳男載回陳母住處，晚間開著同一台車將陳男載到摩鐵投宿，但僅2個多小時就退房，翌日凌晨4點多，蔡女又返回摩鐵，當天中午退房走人，蔡女3/13火速以每月1萬2千元價格承租神岡一處廢棄廠房，僅短短1年就不再付租。

一審國民法庭認定，蔡女在3/4投宿摩鐵到3/13承租廠房之間犯案，她用鈍器擊殺陳男，為了防止屍體腐爛發臭，她在3/16跑到五金行買水泥攪拌器、方形普力桶、白色塑膠桶及手套，另在3/18凌晨用蝦皮帳號買下防水滲透的深藍色保潔墊，後來她又用露天拍賣網站帳號訂購1批透明夾角的大塑膠袋。

陳女在3/24假日早上，載著一堆戰利品到廠房，將陳男屍體層層包裹後，疑由不詳共犯協助，將陳男搬入普力桶裡，再灌水泥漿完成封屍。她還心思縝密的消滅證據，不但冒用陳男的LINE帳號騙家屬，更費心捏造債務糾紛和解書，想把自己的債務一筆勾銷。

此案為國民法官制度上路以來，最錯綜複雜度的案例，且史無前例的運用間接證據重判。一審依殺人罪判18年、褫奪公權10年，另依毀損遺棄屍體罪判5年、偽造私文書罪判2年及《電信法》之盜用他人電信設備通信罪判3年，合併執行27年6月。二、三審均支持國民法庭認定，蔡女最終判27年6月定讞。

蔡女已入監執行，仍嘗試提釋憲。囚犯示意圖。取自pexels圖庫

已經入獄服刑的蔡女不服，轉而向憲法法庭求助。蔡女主張，最高法院的判決適用的《國民法官法》第三章、第64條、第90條規定有違憲疑慮，因而聲請裁判及法規範《憲法》審查。

她主張，上述規定限縮當事人、辯護人的調查證據權限與爭執證據能力的空間，形成檢察官打官司時居於主導地位，加劇檢辯武器「不」平等，無助於實現改良式當事人進行主義之制度精神，違反刑事訴訟發現真實的《憲法》誡命，對當事人造成顯不相當之差別待遇，違反《憲法》平等權、人身自由權及訴訟權。

她也認為，這些規定沒有賦予國民法官足夠的身分保障，導致欠缺獨立性，無法依照司法院釋字第539號解釋的意旨行使審判權，她說，國民法官不是《憲法》第80條規定的「法官」，審判的結果自然不符《憲法》第16條之意旨，應屬違憲。

不過，憲法法庭認為，她上訴二審的判決並沒有適用她主張的規定，無權聲請法規範《憲法》審查。此外，她也沒有具體敘明這些規定到底造成那些《憲法》權利侵害，哪裡牴觸《憲法》，因此一致決裁定不受理。而她另就最高法院判決及《刑法》規定聲請裁判及法規範《憲法》審查，憲法法庭將另行處理。

本案由憲法法庭第二審做成，該庭的審判長為大法官呂太郎、另有大法官蔡宗珍及朱富美。

