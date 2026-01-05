神岡環保志工隊違規不改續租遭拒 經協調高公局再給最後一次機會

藍委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍5日舉行「國道4號高架道路下逕予出租溪洲里環保資收站使用現勘協調會」。（楊瓊瓔辦公室提供）

台中市神岡區溪洲里環保志工隊向高公局承租國道4號高架道路下作為環保資收站使用，然而近年間稽查結果屢屢違規，包含未妥善分類等，且屢勸未改，為避免發生火災等意外，高工局決定收回承租的988平方公尺。對此，藍委楊瓊瓔5日邀集相關人等舉行協調會，經神岡區公所與溪洲里辦公室允諾加強管理、落實改善，高公局同意續租300平方公尺使用。

楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今舉行「國道4號高架道路下逕予出租溪洲里環保資收站使用現勘協調會」，與會高公局苗栗工務段、神岡區公所、溪洲里長王明洲、溪洲社區發展協會及溪洲社區環保志工隊等人。高公局苗栗工務段段長朱建源表示，該處用地自民國113年9月巡查時，就發現環保志工將資源回收物堆置於核准範圍外，且回收物中含有塑膠、紙類等易燃物，屬高風險用途。

廣告 廣告

朱建源說，去年6月再度巡查時仍發現缺失，後續每月稽查，志工隊皆未依規定妥善分類、堆置，坦言一旦發生火警，恐產生大量濃煙影響上方高速公路行車視線，火勢更可能波及橋墩、橋面結構，危及公共安全，並強調依規定資收站應設置必要消防設施並定期辦理消防演練，但多次巡查皆未符規定，基於用路人安全考量，無法提供高風險用途使用，才決定取消租用。

神岡區公所證實，為協助環保志工隊向高公局承租國4高架橋下約988平方公尺空間，但歷次巡查皆發現違規使用情形，已多次要求限期改善，卻始終未完成改善，才導致高公局態度轉趨強硬。

溪洲里長王明洲說，志工隊在作業流程與管理上確實有缺失，坦承自己督導不周，但若另覓用地實務上相當困難，懇請高公局再給一次機會，並當場承諾將要求志工隊觀摩慈濟資收站作法，並請清潔隊協助輔導，確保未來作業全程維持整潔，不再堆置回收物於外。

楊瓊瓔表示，環保志工是基層環保政策最重要的推手，地方需求與公共安全同樣重要，今天會勘目的就是「把問題講清楚、把責任釐清、把改善機制訂出來」，強調對於高公局顧慮行車安全完全可以理解，但也希望中央單位在合法、安全前提下，給地方一次改善機會，讓多年耕耘的環保體系不致中斷。

高公局回應，同意「有條件續租」，使用範圍限縮於P19至P20墩柱間，面積約300坪，並明確指出，未來只要再發現任何違失，將立即收回用地、不再寬貸；神岡區公所說，一周內提出使用計畫變更，送交高公局審核，加強後續督導，確保改善承諾落實到位。

更多中時新聞網報導

BABYMONSTER攻蛋安檢升級 雅賢化身中文老師

NBA》扯爆 灰狼一哥比賽中途不爽閃人

大腸鏡早篩早治 揪出癌前病變