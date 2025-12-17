神岡神洲里市民活動中心 啟用

台中市神岡區神洲里活動中心原設於順天宮二樓，由於巷道狹窄，空間侷促，無法增設電梯，長輩進出相當不便，市府積極尋覓地，向交通部高速公路局承租國道四號橋下土地，投入總經費近一七○○萬元，興建一層樓市民活動中心。市長盧秀燕十七日出席啟用典禮表示，感謝中央和地方民代協力促成，以及神洲里長陳大燿多年來積極爭取，齊力完成地方心願，為市民打造更安全舒適的育樂場域。

盧秀燕提到，神洲里市民活動中心基地位於國道四號橋下，感謝立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍及里長們積極協調高速公路局出租用地，同時也感謝市議會對相關預算的支持。市府此次投入約一七○○萬元，興建近九十坪的市民活動中心，為市民打造更優質的生活環境。

民政局長吳世瑋表示，活動中心建物外牆採用鵝黃與淺灰等自然柔和色系，與橋下既有公園景觀相互呼應，並規劃多功能活動空間、儲藏室、茶水間、廁所及停車空間等完善設施，兼顧外觀美感與實用機能。啟用後，將提供里鄰集會、文化交流、選舉投票及避難收容等多元用途，未來也可整合里內資源，持續推動社區化福利服務，打造多族群共享的公共空間，為地方發展與社區營造注入新動能。