神岡稻田出現「鬼修女」隨風飄動！一看靠近竟是這東西 嚇壞路人

台中神岡區一農友為解決鳥類啄食稻穗問題，創意將稻草人改造成「鬼修女」造型，不僅成功嚇走麻雀保護稻穀，也意外成為當地特色景點！這對「鬼修女」戴著鬼哭臉面具，夜晚更顯恐怖，農友媽媽解釋：「稻穀一直被吃，吃到後來就沒稻可割了。」實際效果非常顯著，在有「鬼修女」把關的稻田，連一隻麻雀都不敢靠近，防鳥成功率超過100%！

在台中神岡區的金黃稻田中，一位農友為了解決鳥類啄食稻穗的問題，想出了一個獨特的方法——將傳統稻草人改造成「鬼修女」造型。這個創意十足的防鳥設計不僅成功嚇走了成群覓食的麻雀，保護了即將收成的稻穗，同時也意外地嚇到了路過的民眾，甚至在網路上引起討論，吸引了不少網友想前往一睹風采。這個位於台中神岡區大圳路、當地知名臭豆腐小吃店對面路口的稻田，因為這些特殊的「守護者」而成為當地的一處特色景點。

稻草人變身鬼修女？「這招」防鳥效果超乎預期。(圖／TVBS)

這些「鬼修女」造型的稻草人相當嚇人，特別是在風大時，它們會隨著稻草飄逸，彷彿要追上路人。近看時，可以發現這些稻草人戴著鬼哭臉面具，右臉頰上還有類似紅色眼淚的水漬。當太陽下山後，稻田變得黑壓壓一片，白色的面具臉在黑暗中更加顯眼，讓路過的民眾不禁感到害怕。

當地居民表示，第一次看到確實被嚇到了。他們提到，這些鬼修女稻草人是在稻穗開始生長時就放置出來的。有居民補充說，這兩尊「鬼修女」一出現，就意味著今年即將結束，而且這種做法已經持續5到6年了。隨著時間推移，面具顏色越褪色就顯得越恐怖。有民眾將這些特殊稻草人的照片分享到網路上，引起了網友們的興趣，紛紛留言表示想要前往朝聖。而這片稻田的確切位置就在台中神岡區大圳路，正對著當地知名的臭豆腐小吃店。

農友的媽媽解釋了使用「鬼修女」稻草人的原因，她表示這是為了嚇走鳥類，因為太多鳥會嚴重啄食稻穗。她說：「稻穀一直被吃，吃光光，吃到後來就沒稻可割了。」

從實際效果來看，這個方法確實非常有效。在沒有放置「鬼修女」的稻田中，可以看到成群的鳥兒拼命啄食已經成熟的稻穗；而在有放置的地方，連一隻麻雀都沒有出現。這個創意十足的防鳥方法不僅嚇走了鳥，也嚇到了人，成功率甚至超過了100%。

