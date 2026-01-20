神岡轎車鄰近加油站起火 火勢猛烈轎車迅速被燒毀

台中市神岡區中山路前晚發生火燒車，火勢從引擎處燃燒，消防隊員獲報快速到場搶救。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市神岡區中山路十九日晚發生轎車火警，火勢從引擎處燃燒爆炸，火燒車鄰近加油站，消防隊員快速到場搶救，警方也到場警戒，疏導交通，確保來往人車安全，駕駛自行逃生，無人員傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局前晚十時四分獲報，神岡區中山路有轎車火警案，報案人表示車輛引擎起火燃燒，派遣第一大隊、神岡及豐南分隊，出動消防車四輛、警備車二輛、救護車一輛、消防人員十二名，前往灌救。

消防隊員到場回報，一輛轎車引擎室起火燃燒，出水搶救。火勢於晚上十時十五分控制即撲滅，無人員受傷受困，財物損失及起火原因由火調人員調查釐清。

火勢鄰近一座加油站引起緊張，民眾擔心波及加油站，許多人開車從國道一號開下豐原交流道進入市區，看到這場火燒車，火勢猛烈，轎車迅速被燒毀，幸好駕駛及時逃生。