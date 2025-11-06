神岡陽明山排水護岸 重建完工
去年凱米颱風重創台中市神岡區陽明山大排系統，導致下游護岸崩塌、道路被沖斷，在地居民一度無法通行，歷經10個月施工，治理工程近日完工，立委楊瓊瓔等人6日前往視察，感謝中央與市府團隊通力合作，一起守護地方安全。
陽明山排水位於神岡新庄、圳堵及圳前交界處的下游左岸，是神岡區重要的排水系統之一，凱米颱風去年帶來暴雨沖刷，導致護岸及邊坡坍塌，陽明橋下游河道高差達6公尺，兩岸坍塌長達60公尺、崩落高度超過10公尺，左岸居民出入的道路更被沖毀寬達5公尺，災後景象怵目驚心。
當地住戶進出的道路也因此崩毀，經台中市府協助施作便道，才讓當地居民得以進出，災後地方希望早日完成橋梁護岸、邊坡及道路復建。立委楊瓊瓔接獲民眾陳情，爭取水利署第三河川分署補助4740萬元展開復建工程。
工程內容包含左岸道路復建、設置橫向排水溝、擋土牆與邊坡掛網植生；右岸重建護岸、道路；河道新設跌水工、靜水池及固床工等，11月初已完工，全面提升防洪功能。
楊瓊瓔等人昨前往視察，第三河川分署長張稚暉表示，凱米颱風造成全國各地不少災情，幸好市府及時穩固避免災害擴大；水利署去年9月核定補助經費後，由市府啟動復建工程，經視察完工成果，護岸很穩固、安全可靠。
市議員羅永珍表示，災後居民擔心「下一場雨就可能沖進家門」，如今護岸重新建置，排水改善終於解決民眾憂心。市議員吳呈賢、吳建德說，感謝楊瓊瓔爭取「救命錢」，若當時延誤，恐怕整條河岸都要被沖垮；也感謝中央出錢、市府出力，攜手完成治理工程。
