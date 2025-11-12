神岡陽明山排水 趕颱風前完工

水利局說明防颱洪期間已備妥沙包二萬包防汛鼎塊及完成台中市三百六十四部移動式抽水機可提供防救災。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，因縱向坡度陡峭，去年因凱米颱風受創，破損、淘空兩側護岸傾斜倒塌，河道刷深約八公尺，嚴重影響周邊民宅、道路結構安全性及農田土壤流失，危及人民生命財產安全。市府水利局積極向經濟部水利署爭取改善經費，獲得中央補助四千七百四十萬元預算辦理「神岡區陽明山排水治理工程」，工程於今年初開工，並於十一月初完工，有效降低沖刷勢能，減輕洪災損失，強化河道結構，穩固良田避免基礎流失，保障附近民眾及用路人生命財產安全。

水利局表示，工程主要內容為設置四座跌水工、四座靜水池及一座固床工，護岸改善約一百零八公尺，道路修復面積九百二十平方公尺，針對河道上下游高低落差達十六公尺，工程採多階跌水工消能，並全面改善結構安全性，及提升陽明山排水整體防洪能力，可確保鄰近道路交通暢通，農民安心耕作，讓民眾有個安全、安居、安心的生活環境。

水利局說，防颱洪期間已備妥沙包二萬包、防汛鼎塊及完成台中市三百六十四部移動式抽水機可提供防救災，可隨時因應狀況待命支援。