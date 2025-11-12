神岡陽明山排水 趕颱風前完工
記者陳金龍∕台中報導
台中市神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，因縱向坡度陡峭，去年因凱米颱風受創，破損、淘空兩側護岸傾斜倒塌，河道刷深約八公尺，嚴重影響周邊民宅、道路結構安全性及農田土壤流失，危及人民生命財產安全。市府水利局積極向經濟部水利署爭取改善經費，獲得中央補助四千七百四十萬元預算辦理「神岡區陽明山排水治理工程」，工程於今年初開工，並於十一月初完工，有效降低沖刷勢能，減輕洪災損失，強化河道結構，穩固良田避免基礎流失，保障附近民眾及用路人生命財產安全。
水利局表示，工程主要內容為設置四座跌水工、四座靜水池及一座固床工，護岸改善約一百零八公尺，道路修復面積九百二十平方公尺，針對河道上下游高低落差達十六公尺，工程採多階跌水工消能，並全面改善結構安全性，及提升陽明山排水整體防洪能力，可確保鄰近道路交通暢通，農民安心耕作，讓民眾有個安全、安居、安心的生活環境。
水利局說，防颱洪期間已備妥沙包二萬包、防汛鼎塊及完成台中市三百六十四部移動式抽水機可提供防救災，可隨時因應狀況待命支援。
