神岡9條道路斥資3400萬元翻修 楊瓊瓔、羅永珍爭取中央地方負擔各半

立委楊瓊瓔與市議員羅永珍聯合辦理神岡區山皮里高鐵橋下等9條道路改善工程施工前說明會





台中市神岡區多條道路長年因車流頻繁、管線反覆開挖，路面龜裂、坑洞遍布，影響行車安全。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今（26）日於神岡區山皮里及社口里舉辦「道路改善工程施工前說明會」，宣布成功爭取中央與地方經費，將一次改善包括神岡區高鐵橋下、八德路九如巷、溪洲路、民權西街、中山路551巷、神岡東街、三和路、三社路232巷及文政街等9條道路，總經費超過3400萬元，預計明年1月底前全數完工。

神岡區山皮里高鐵橋下路面龜裂嚴重。

神岡區山皮里高鐵橋下等9條道路改善工程施工前說明會由立委楊瓊瓔與市議員羅永珍共同主持，神岡區長梁益明、山皮里長陳勝泧、圳前里長陳木生、社口里長陳金地等多位里長及居民出席，關心工程內容與施工期程。

廣告 廣告

神岡區山皮里高鐵橋下路面龜裂，行車顛簸。

神岡區公所簡報指出，此次道路改善工程包括中山皮里高鐵橋下、八德路九如巷、溪洲路及民權西街等路段，改善工程總經費為1996萬元，由中央補助998萬元、地方自籌998萬元；另中山路551巷、神岡東街、三和路、三社路232巷及文政街等路段，道路改善工程總經費為1404萬元，同樣由中央與地方各負擔一半，盼一次改善長年破損路況。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍於社口里舉辦「道路改善工程施工前說明會」。

社口里長陳金地指出，文政街路面凹凸不平，居民行車經常顛簸，感謝楊立委及羅議員合力促成路面翻修。圳前里長陳木生也感謝楊立委及羅議員重視道路品質及用路人安全。山皮里長陳勝泧則回憶，自己10多年前當選首任里長時，即反映高鐵橋下路面破損問題，經多年努力，終於列入改善工程，且兩天內完成刨鋪，大幅降低對交通的影響。

委楊瓊瓔、市議員羅永珍爭取改善神岡區9條道路品質，獲多位鄉親肯定。

神岡區長梁益明指出，一次翻修9條道路所需經費龐大，遠超過區公所一年可動用預算，若非中央補助與市府支持，難以全面改善。他特別感謝楊瓊瓔成功爭取中央經費，以及羅永珍積極向市府協調配合，促成中央、地方各負擔一半，讓工程順利推動。

羅永珍則提醒，施工前將於各路段張貼公告，請鄉親配合提前移車、淨空道路，確保工程順利進行，並將施工影響降至最低。她也表示，會持續緊盯工程品質與進度，確保道路「刨得平、鋪得好」，真正改善居民生活品質。

楊瓊瓔表示，經地方多次反映及區公所巡查，神岡區多條道路龜裂破損情形嚴重，且部分路段因反覆挖補，路面高低不平，行車顛簸，存在安全疑慮。她協助地方向內政部國土管理署爭取補助，成功取得中央負擔一半經費，讓地方能一次到位整修，改善民眾行的安全。

更多新聞推薦

● 宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 黃國昌：勿走金錢外交老路