神岡9條道路斥資3400萬元翻修

神岡區高鐵橋下、八德路九如巷等九條道路，總經費超過三千四百萬元，預計明年一月底前全數完工。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

神岡區多條道路長年因車流頻繁、管線反覆開挖，路面龜裂、坑洞遍布，影響行車安全。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍二十六日於神岡區山皮里及社口里舉辦「道路改善工程施工前說明會」，宣布爭取中央與地方經費，一次改善包括神岡區高鐵橋下、八德路九如巷、溪洲路、民權西街、中山路五五一巷、神岡東街、三和路、三社路二三二巷及文政街等九條道路，總經費超過三千四百萬元，預計明年一月底前全數完工。

神岡區公所指出，道路改善工程包括中山皮里高鐵橋下、八德路九如巷、溪洲路及民權西街等路段，改善工程總經費為一九九六萬元，中央補助九九八萬元、地方自籌九九八萬元；另中山路五五一巷、神岡東街、三和路、三社路二三二巷及文政街等路段，道路改善工程總經費為一四0四萬元，同央與地方各負擔一半，一次改善長年破損路況。

神岡區長梁益明指出，一次翻修九條道路所需經費龐大，遠超過區公所一年可動用預算，若非中央補助與市府支持，難以全面改善。

楊瓊瓔爭取中央經費，以及羅永珍積極向市府協調配合，促成中央、地方各負擔一半，讓工程順利推動。

羅永珍表示，緊盯工程品質與進度，確保道路「刨得平、鋪得好」，真正改善居民生活品質。

楊瓊瓔說，地方多次反映及區公所巡查，神岡區多條道路龜裂破損情形嚴重，部分路段因反覆挖補，路面高低不平，行車顛簸，存在安全疑慮。

協助地方向內政部國土管理署爭取補助，取得中央負擔一半經費，地方能一次到位整修，改善民眾行的安全。