神巧合！夫妻愛女呱呱墜地 一家三口全是同月同日生 醫驚呆：前所未有

武漢市中心醫院出現了前所未有的巧合，同月同日生的夫妻，竟在同一天生下了女嬰，連院方都直呼一輩子沒見過。（圖／翻攝自極目新聞）

一家三口生日全在同一天是真的！近日一對夫妻產下愛女，而當天正巧就是夫妻倆的生日，神級巧合也讓院方驚訝不已，表示在醫院看過的巧合很多，但從未見過如此神奇的。

綜合陸媒報導，武漢市中心醫院南京路院區近日一對夫妻，在醫院順利產下愛女，醫護人員見到日期，才發現一家三口全是同月同日生，為此在出院時特別準備了蛋糕與生日歌，祝賀他們出院。而一切都要從2年前說起。

2023年11月，熊姓女子與王姓男子在網路上認識，隨著聊天越來越熱絡，兩人感情也越來越好，聊天中雙方赫然發現，生日竟然都是同一天，隨即陷入熱戀，認為這是上天賜與的緣分，去年底火速領證，登記結婚。

廣告 廣告

日前妻子出現生產徵兆，丈夫立刻將她送到武漢市中心醫院南京路院區，分娩過程並不順利，出現胎兒體位不正常狀況，助產士立刻徒手調整胎兒頭部位置，並一邊安撫女方放鬆，最終順利產下女嬰。而這一天正好也是夫妻倆的生日。

一家三口生日都在同一天的巧合，讓院方吃驚不已，於是瞞著夫妻倆，暗自籌備生日驚喜，在即將出院之際，醫護端出蛋糕與玩具，並唱著生日快樂歌獻上祝福，讓夫妻倆紅了眼眶，直說這是自己這輩子最難忘的生日。院方護士長直言，大陸人口眾多，她在醫院見證過無數次新生命的誕生，也碰過各式各樣的巧合，但從未見過一家三口都在同月同日出生的巧合。

更多中時新聞網報導

「周杰倫概念股」 巨星傳奇認購GD公司股份

連假助攻 高鐵運量新高 尖峰分流 新車2年上線

張惠妹時隔5年家鄉台東跨年