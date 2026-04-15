神情恍惚有詭！ 男路旁公然吸「喪屍煙彈」遭送辦

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新北市三重區近日發生一起疑似吸毒事件。（圖／東森新聞）





新北市三重區近日發生一起疑似吸毒事件，一名男子神情恍惚被民眾目擊後立即報案。警方到場後進行檢測，結果顯示該男子對依托咪酯呈現陽性反應，隨即將他帶回警局，並依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

事件發生在14日晚間10點多，當時民眾在仁華街上目擊該男子手持電子煙，神情恍惚，感到不尋常便立刻報警。警方迅速到場，巡官劉宸維表示：「你坐著，你坐好，東西放旁邊。」在進行檢測時，員警告訴楊姓嫌犯：「我在你面前驗，不要抖了，陽性啦很明顯。」

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經過化驗後，該男子確定對依托咪酯呈陽性反應，當場人贓俱獲。隨後，警方依相關法規將其移送新北地檢偵辦，展現出對毒品犯罪的零容忍態度。

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吸食毒品，有害身心健康。

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