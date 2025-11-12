神戶三宮住宿首選！2021新飯店Remm Plus：高樓層美景＋按摩椅，超新穎設施，交通便利度破表

「Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）」同樣是我在 Google Map 上找到的神戶飯店，當時目標就鎖定在神戶三宮站附近的飯店，結果發現 Remm Plus Kobe Sannomiya 雷姆普拉斯神戶三宮怎麼位置就在車站裡面太方便了吧！

查詢網路資訊，「Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）」是由西日本最大私營鐵路集團阪急阪神控股打造的精緻商旅品牌，就位於阪急電鐵神戶三宮站共構大樓上方，從JR三宮站走出來只要兩分鐘超近。而且雷姆普拉斯神戶三宮 2021 年才剛開幕，房間設施都非常新穎，還設有按摩椅超讚，加上飯店大廳與房間都在17樓以上，坐擁高空夜景很療癒呀~

我們10月連假的週日入住，雙人房一晚約台幣3千元左右，在找神戶住宿的可以參考一下喔~

日本神戶｜Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）

▼因為 Remm Plus Kobe Sannomiya 雷姆普拉斯神户三宫就在阪急電鐵神戶三宮站共構大樓上方，所以用 Google Map 看是不準的，官網說明從阪急電車聯絡口至2樓可直達，但我們第一次來神戶，對三宮地鐵站超級不熟一直鬼打牆。後來發現其實最好找的路線，請看下圖兩張引用 Google Map 的圖片，出「阪急神戶三宮駅」左轉就到了！還是找不到可以搜尋「肯德基 三宮阪急站前店」，對面就是了~

▼入口處白天晚上我各拍了一張，供大家參考喔~

▼飯店的迎賓大廳位於17樓，一出電梯，迎面而來的便是開闊的高空景觀。大廳裝潢採木質調設計與暖色光線，質感很好~

▼報到採自助Check-in機台，櫃檯人員會親切指導流程。很特別的是，每位入住房客可任選一樣下圖日本藥妝店的人氣商品！我們選了休足時間與面膜~

▼電梯對面有備品區，需要牙刷、梳子、刮鬍刀等盥洗用品可以自己拿，另外這裡還有濾掛咖啡與茶包可以泡來喝；旁邊還有微波爐可供房客使用~

山景雙人房

▼我們這次入住的是位於高樓層的「山景雙人房」，雖然空間不大，但設計動線流暢、採光明亮。入口處右側是迷你吧檯、冰箱與洗手檯。

▼冰箱裡有贈送的「GABA舒眠巧克力」很貼心，不過在日本自由行的日子裡，每天都累到不行，一碰床就昏迷，吃這個不知道有沒有舒眠效果XD

▼接著右側是浴室門口。乾溼分離的衛浴設備只有淋浴間，沒有浴缸，與臥房相連的窗戶是透明的，洗澡如廁時可以拉下窗簾。

▼床舖是160cm寬的 Queen Size 加大床，以日本市區飯店來說算大，床墊彈軟好睡金速西！房間最大亮點是窗邊的「專屬按摩椅」對於旅途中疲憊的雙腳和腰背來說，太加分了！

▼高樓層視野就是讚！邊按摩邊看夜景蠻享受的呀~

▼房間配備睡衣拖鞋通通有，另外還有小孩專用的牙刷拖鞋洗臉巾究大心a~

emm Plus Kobe Sannomiya 雷姆普拉斯神戶三宮最大優勢當然是車站共構的無敵地理位置，超方便的！附近美食藥妝百貨商店通通有，晚上我們還去對面ChaoChao煎餃與附近的鳴門鯛魚燒本舖買宵夜~

而且Remm Plus Kobe Sannomiya 雷姆普拉斯神戶三宮2021年才開幕非常新穎有質感，高樓層視野極佳，還有按摩椅非常享受，一晚台幣3千左右價位也蠻合理的。如果有預算考量的話，東橫INN 神戶三宮站前二千台幣含早餐，我也很推喔！可以參考看看~

查詢Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）房價與優惠

Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）

電話：+81 78-571-0606

地址： 4 Chome-2-1 Kanocho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo 650-0001日本

入住時間：下午 2:00 (14:00)後

退房時間：上午 12:00 (12:00)前

Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）官方網站

