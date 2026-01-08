神戶成出國新寵 3大超強勢原因完勝
[NOWnews今日新聞] 數位旅遊平台 Agoda 發布年度新興目的地排行榜，揭曉今年台灣旅遊的三大新焦點，金門成為入境旅客成長最快的目的地、花蓮勇奪國旅熱搜上升王，而台灣旅客的出國黑馬則由日本神戶拿下，「移動少、選擇多、預算好控」，成為旅客新寵。
Agoda台灣總經理柴季珊表示，「2026 的旅行，不只看『最有名』，更要掌握下一個爆紅。Agoda觀察到金門在入境排行榜上節節攀升、花蓮在國旅中持續走紅，神戶更在出境市場成功突圍。這些趨勢都證明旅客正在走出既定熱點，追求更新鮮的玩法、更划算的價格、與更輕鬆的交通。」
金門榮登入境新星
Agoda表示，金門在今年新興目的地榜單中一口氣躍升，成為入境旅客成長最多的台灣城市。金門除坑道與聚落外，還有閩式古厝、高粱酒廠與環島單車路線，適合 2–3 天行程。從台北或高雄轉飛即可「跳島」，外國旅客能把台北的都會熱鬧以及金門的小島微度假，一次打包完成。
花蓮榮登國旅新星
花蓮拿下今年國旅上升最多城市，Agoda認為，花蓮魅力在於可在一天之內享受山與海的對比，早上在太魯閣台地、天祥遊憩區等多處景點健走，傍晚在七星潭散步、逛逛手作小店，是週末放鬆的完美選擇。以花蓮市區當基地，海岸公路南下、縱谷北回，溫泉、農莊、步道一條龍。
日本神戶榮登出國新星
Agoda也觀察到，神戶在台灣出境市場強勢竄升，成為今年的新寵。從神戶臨海樂園海港散步、北野異人館的洋樓街景，到灘五鄉清酒體驗與必吃的神戶牛，走的是步調輕鬆、變化多的 3–4 日小旅行。以神戶為基地，當天就能衝有馬溫泉、上六甲山看夜景；想要多一點城市味，也能輕鬆快閃大阪或姬路，移動少、選擇多、預算好控，因此越來越多人把神戶列入清單。
