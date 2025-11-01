神戶成關西旅遊新據點 直飛航班、郵輪假期一次實現
隨著2025年4月神戶機場正式開放國際航線，國人前往關西地區的交通航線除了關西機場，又多了一個新選擇。目前台北與台中皆有航班直飛，可直達神戶開啟旅程。承載眾多郵輪進出的「神戶港」交通便捷，從神戶機場乘電車（Port Liner）約13分鐘即可抵達「神戶港客運總站」，前往鄰近市區的「中突堤旅客航站」也十分便利。從機場到港口，再到市中心，無縫銜接的交通網絡讓神戶成為探索關西、展開「Fly & Cruise」新旅程的重要據點。
神戶港：現代與歷史交織的海上門戶
1868年開港的神戶港不僅是日本主要貿易港口之一，也是結合現代建築與歷史風情的觀光勝地。1963年完工的「神戶港塔」外型模擬日本傳統樂器「鼓」，鮮紅色的螺旋造型矗立在港口，是神戶港的地標性建築。登上神戶塔觀景台，可360度俯瞰市區、港灣與背後的六甲山景致。經2024年耐震整修後，神戶港塔也以全新頂樓觀景平台與藝廊空間盛裝重啟。鄰近的美利堅公園則提供海邊綠地、藝術雕塑及絕美海景步道，浪漫的港口夜景更是不可錯過。
神戶港現有兩座郵輪碼頭——「神戶港客運總站」與「中突堤旅客航站」，包含由郵船郵輪公司營運，在日本有極高人氣的「飛鳥Ⅱ」在內，各式郵輪在此啟航或停靠。此外，融合日式待客之道與頂級艙房設計，預計於 2025 年夏季首航的全新「飛鳥Ⅲ」，也將以神戶港為母港開展航程。從神戶機場和市中心前往神戶港皆十分便利，旅客可在郵輪行程前後輕鬆停留市區，盡情享受神戶觀光。
日本秋季限定美食！奈良「柿葉壽司」、三重「伊勢海老」，從古都一路吃到海灣！
神戶市：山海相擁文化交會的魅力之都
不同於大阪與京都的熱鬧與古樸，神戶是充滿異國情調的港灣城市。神戶的山海距離極近，從市區搭乘纜車即可輕鬆登上海拔近千公尺的六甲山與摩耶山。白天可遠眺大阪灣與瀨戶內海，入夜後則可在摩耶山掬星台欣賞日本三大夜景之一的「神戶夜景」。神戶市更有超過1,400年歷史，日本三大名泉之一的「有馬溫泉」。這座自古以來備受天皇與貴族青睞的溫泉鄉，擁有富含鐵質的金泉與清澈的銀泉，並且是縣內唯一保留傳統藝妓文化的溫泉街，可以盡情享受頂級名泉與傳統湯宿文化。市中心的「南京町中華街」則展現了神戶開港以來的國際文化融合，小籠包、叉燒包、麻婆豆腐等街頭小吃琳瑯滿目，充滿獨特的中華氛圍。
當然，來到神戶不可錯過世界知名的「神戶牛」，入口即化的頂級口感絕對讓人驚豔。此外，特殊的港口文化也讓神戶成為日本甜點與麵包名店的集散地，隨處可見法式甜品、起司蛋糕與各式麵包，成為許多旅客特必嚐的美食。短短數日行程，就能在神戶同時享受山海美景、美食饗宴與異國風情。
連接台灣與神戶，飛鳥Ⅱ台灣航線新年郵輪預約開始！在海上迎接嶄新的一年
隸屬於郵船郵輪公司的「飛鳥Ⅱ」以純正日式服務與頂級優雅的設施聞名。全船多達436間客房，更有露天溫泉、室外泳池、各式頂級餐廳、劇院等等，提供旅客猶如五星級飯店的海上假期。
這次，「飛鳥Ⅱ」即將於2025年底展開台灣航線新年郵輪之旅，在豪華的遊輪假期中迎接嶄新的一年，帶給旅客別具意義的新年體驗。飛鳥Ⅱ將在12月26日從神戶港出發，於12月29日抵達基隆，12月30日抵達高雄，並在1月4日返航至神戶港，台灣旅客可選擇從神戶港或是基隆港、高雄港登船。飛鳥Ⅱ台灣航線新年郵輪已正式開放預約，現在就抓緊時間為自己預定一場歲末年初的奢華假期吧！
另外，位於日本兵庫縣淡路島「淡路島公園」內的動漫主題樂園「二次元之森」，在2026年2月17日至3月3日期間，將舉辦「哥吉拉戰鬥挑戰」活動，讓世界各地前來的哥吉拉粉絲盡情參與與體驗。本活動中，參加者將挑戰一個向印有哥吉拉圖案的大型靶子投擲球類的遊戲，凡是累計得分達到200分以上的顧客，將可獲得「哥吉拉迎擊作戰」原創和風紀念商品。
此外，本次活動特別與日本時尚文化結合，推出全球限量僅250件的超人氣紀念商品——『原創“呉爾羅（哥吉拉）”スカジャン』！這款將哥吉拉經典場景與日本傳統和柄結合的限量外套，僅能透過購買「VIP套餐通行證」獲得，時尚與怪獸迷都不可錯過。
