神戶新飯店大推薦！東橫INN神戶三宮站前，不到2千含早餐，3分鐘到車站、小學生免費入住

「東橫INN 神戶三宮站前（Toyoko Inn Kobe Sannomiya Ekimae）」於2025年4月24日全新開幕，是東橫INN日本神戶地區的最新飯店，地點就在神戶的核心交通樞紐「三宮車站」附近，步行只要3~4分鐘，走到北野異人館街約10分鐘，想搭車前往元町、神戶港灣等神戶景點都超方便。

想當初我是4月初在 Google Map 上看到「東橫INN 神戶三宮站前」的資訊，還想說這個飯店怎麼 Google 完全沒有評價，細查才發現根本還沒開幕超級新，在 agoda 訂雙人房不到2千元含早餐，國小以下的小孩免費入住，CP值超高的呀！立刻訂了10月的房間。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼從 Google Map 就可以發現「東橫INN 神戶三宮站前」離「神戶三宮站」有多近了吧！出站過馬路一直直走就可以到了，步行 Google Map 估約4分鐘，我自己實測不算等紅燈的時間，3分鐘就到了非常方便。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼出站過下圖這個馬路一直直走就可以到「東橫INN 神戶三宮站前」！

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼飯店 Check In 大廳在3樓，從下圖的入口處進去，直接搭電梯到3樓就可以準備辦理入住手續！

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼飯店大廳除了真人櫃檯，旁邊還設置了自助報到機台，操作介面可選擇繁體中文，人多時 Check-in 可以自己來免等待~

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼雖然東橫INN屬於基礎型商務飯店，但在3樓大廳旁該有的設備一應俱全，包括：自動販賣機、製冰機、飲水機、微波爐，以及投幣式洗衣機與烘乾機。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼在櫃檯右手邊有「免費備品區」，提供：POLA的洗面乳、化妝水、乳液；盥洗用品；飲品茶粉；睡衣…等用品，有需要可以自取！

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼櫃檯前方的自助行李區，可提早寄放行李，並使用簡單的密碼鎖，方便又安心。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼櫃檯右前方有一整區的座位，早餐就在這邊吃！非早餐時間，房客也可以在這邊看書滑手機聊天~

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼旁邊的自助咖啡機，房客可以免費自取黑咖啡，供應至早上10點。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

東橫INN 神戶三宮站前︱經濟雙人房

▼東橫INN 神戶三宮站前全館共有224間客房，雙人房有：12㎡ 的「經濟雙人房」與 15㎡ 的「雙人房」，我們這次入住的是「經濟雙人房」，10月連假訂一晚不到2千元超划算。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼房間麻雀雖小五臟俱全，雙人床寬約140cm，比標準雙人床稍小一點，如果想睡大床可以訂15㎡ 的「雙人房」，價差約台幣500元左右。右側床頭櫃有閱讀燈、插座和置物區。牆上除了有冷氣搖控器，還有燈光搖控器，可調整黃光、白光與燈光強度。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼書桌右下側有冰箱；抽屜裡有吹風機；電熱水壺、茶杯在左側櫃內，可以煮熱水來喝~

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼我住的這間房旁邊有一扇鎖起來的門，猜想應該是「連通房」的設計，如果打開的話就能直接通到隔壁房間，適合家庭或朋友一起入住。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼浴室為標準的三件式系統衛浴，洗手檯和蓮蓬頭共用同一個水龍頭，水壓穩定、熱水充足，晚上有浴缸可以舒適泡個澡~

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼東橫INN早餐房客可以免費吃，供應時間為 06:30～09:00，內容以日式與簡易西式為主，雖然菜色不算多，但吃飽飽沒問題。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼西式的部分有餐包、火腿。日式則有生菜沙拉、漬物、玉子燒、唐揚雞、煎鮭魚…

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼米食除了白飯，還有日式炊飯可以選~

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼熱湯的部分有：玉米濃湯、洋蔥濃湯、味噌湯。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

▼飲品的部分除了咖啡之外，還有冰麥茶與冰醋飲。

日本｜東橫INN 神戶三宮站前

東橫INN神戶三宮站前站目前開幕才半年超級新，位於神戶三宮站北側步行3~4分鐘的位置，交通很方便。雖然是平價商務飯店，但該有的設備一應俱全，早餐免費、咖啡免費、國小以下的小孩不佔床免費，以雙人房2千台幣左右的價位來說，CP值超高的啦！有預算考量，在找神戶三宮站飯店的話，蠻推薦的喔～

東橫INN 神戶三宮站前

電話：+81 78-272-2845

地址：4 Chome-3-8 Nunobikicho, Chuo Ward, Kobe, Hyogo 651-0097日本

東橫INN 神戶三宮站前官方網站

文章來源：涼子是也