神戶旅遊景點美食購物總攻略 初訪再訪都好玩

不管是神戶經典景點「神戶臨海樂園」、「美利堅公園」、「南京町」，還是氛圍滿分的在地特色小店、能品嚐正宗滋味的神戶牛美食餐廳等，我們都彙整在這篇文章中。讓無論是第一次到神戶玩，還是已經去過好幾次的你，快速掌握神戶旅遊的精華，規劃行程更輕鬆喔。



神戶：港都便利好品味

如果你既嚮往便利又充滿都會感的旅程，同時也捨不得放棄療癒放鬆、節奏緩慢的旅行時光，那麼神戶會是個不錯的選擇。作為一座臨海的港都，神戶擁有開闊自在的城市氛圍，悠閒的空氣自然地流淌在街道之間。洗鍊的街景設計、沿著海岸延伸的散步步道、風格獨具的特色商店，以及值得探訪的美食名店，都讓人一再回味。



本篇特別精選出無論是神戶新手，還是多次造訪的回訪旅人都值得參考的景點、美食餐廳及好買好逛的地方，帶你一次掌握旅途中不可錯過的亮點。



神戶必訪經典景點

▎神戶港都風情散步路線

首先可以參考的，是一次串聯神戶代表性海港景點——神戶臨海樂園、美利堅公園，以及神戶臨海樂園 umie MOSAIC的散步路線。



作為神戶灣岸觀光的核心區域，神戶臨海樂園不僅能享受購物與美食探索的樂趣，也很適合迎著海風悠閒散步，感受港町特有的開放氛圍。



緊鄰海岸的美利堅公園，則能有神戶地標——神戶港塔作為背景，一邊眺望遼闊的港灣景色，一邊放慢腳步，度過一段自在的時光。若再加上設有海景餐廳、咖啡廳與摩天輪的umie MOSAIC，整體行程的豐富度也會更上一層樓。特別是在傍晚時分前來，隨著夜幕降臨，浪漫感便會浮現。



這一帶的景點相對集中，大多可步行移動，行程安排上相對彈性，是蠻經典的神戶散步路線之一。若你偏好節奏輕鬆、能同時欣賞海景與城市風景的行程，不妨把這條路線列入旅遊規劃中參考看看。



▎南京町

神戶的南京町被譽為「日本三大中華街」之一，自然也是神戶經典景點。這裡美食與好拍照的地方高度集中，即使停留時間有限，也能輕鬆順遊——這點相當加分。



畢竟是中華街，能品嚐到一般中華料理，還有依照日本人口味調整的中式美食。從肉汁滿溢的燒賣、現蒸的小籠包，到各式甜點小吃，非常適合來一趟邊走邊吃的美食巡禮。



街道兩旁建築林立的建築上，能見到充滿異國風情的紅色中式裝飾與華麗招牌，不僅熱鬧非凡，拍起來也很有氛圍。此外，南京町距離神戶的觀光重鎮 「三宮」，以及以購物與散步聞名的 「元町」 都在步行範圍內，移動零負擔，行程規劃也比較方便。



▎神戸元町商店街

從前面介紹的南京町步行約3分鐘，就能來到神戶元町商店街。這裡是一條從JR元町站一路延伸至南京町周邊的長型拱廊商店街，也是能貼近感受神戶日常風景的地方之一。商店街內匯集了歷史悠久的老字號店鋪、風格各異的咖啡館，以及充滿個性的在地小店，漫步其中，可以慢慢體會日本特有的生活氣息。



若不趕時間，不妨放慢腳步，以散策的心情隨意走走，或許就能遇見原本沒列在清單上的小驚喜。這種在行程之間「邊走邊發現」的樂趣，也是神戶元町商店街吸引人的地方之一。



神戸元町商店街

地址：兵庫県神戸市中央区元町通3-13-1

營業時間： 每家店不同

大眾交通：

JR、阪神電車「元町站」步行約3分鐘

地下鐵海岸線「舊居留地・大丸前站」步行約1分鐘

官方網站



神戶購物天堂：剁手警戒中

▎神戸阪急

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

日本很好買這件事「家喻戶曉」，來玩時的行程中自然少不了安排逛街。說起神戶購物，不少人會先選擇神戶阪急，尤其是對美妝有興趣的人，更能在這裡逛個過癮。館內集結了不少日本代表性的美妝保養品牌，例如資生堂、SK-II、黛珂、肌膚之鑰，同時也能找到像香奈兒、迪奧這類可享免稅購買的國際品牌，選擇相當齊全。



除了美妝專櫃，館內也販售包括史努比等人氣角色周邊商品，還有一些只有在神戶才能遇見的甜點。與此同時，三宮站能直通神戶阪急，不論是想把逛街排在行程前後，或是搭配用餐一起安排，都相當方便。



神戶阪急

地址： 神戸市中央区小野柄通8丁目1番8号

營業時間： 全館10:00～20:00

※ 餐廳、咖啡廳及部分賣場營業時間不同

交通方式：

阪神「神戶三宮站」步行約 3 分鐘

JR「三之宮站」、阪急「神戶三宮站」步行約 5 分鐘

神戶市營地下鐵「三宮站」步行約 7 分鐘

官方網站



▎STUDIO KIICHI

在神戶阪急買完一輪後，不妨把購物重心轉向更貼近在地日常的選擇，去一家能感受到「神戶感性」的小店逛逛。神戶的皮革品牌STUDIO KIICHI就是這麼一個地方，以細膩做工與地方特色，受到不少皮革愛好者的關注。



店內空間帶著濃濃的神戶在地氣息，是那種不刻意張揚、卻讓人一走進去就能感受到個性的隱藏版名店。店內陳列著錢包、零錢包、鑰匙圈等色彩豐富的皮革小物，皆是以兵庫縣產的牛皮製成，設計風格簡約卻不失洗練，且從皮革加工到縫製皆由STUDIO KIICHI自家完成。柔軟的皮革、溫潤的手感，這些皮革製品，都會隨著歲月，漸漸變成屬於其主各自的質感與風格。



其中，印有港町意象的「船錨標誌」或「KOBE」字樣的商品，特別適合作為旅途中的紀念。若你喜歡能代表城市個性、又不容易與他人撞款的小物，STUDIO KIICHI這樣神戶限定的在地品牌，或許能讓你感受到只屬於這座城市的獨特品味。



STUDIO KIICHI

地址： 兵庫県神戸市中央区元町通6-7-3（元町商店街内）

營業時間： 11:00～19:00（每週三公休）

交通方式：

JR「神戶站」步行約 7 分鐘

阪神「西元町站」步行約 2 分鐘

阪急「花隈站」步行約 4 分鐘

官方網站



品日本三大和牛——神戶牛的奢華時光

▎神戶三宮燒肉 KOBE133俱樂部 涮涮鍋・壽喜燒

以細緻霜降與入口即化的口感聞名於世的神戶牛，想必是愛吃肉的朋友到神戶的「美食任務」。這邊和你分享一家，位於三宮一帶的餐廳「神戶三宮燒肉 KOBE133俱樂部 涮涮鍋・壽喜燒」。其特色在於主打多種神戶牛料理方式，能滿足大家品肉的不同喜好。



店內較受外國遊客青睞的菜單，是可一次品嚐多個部位的「2萬日圓神戶牛套餐」。內容包含神戶牛夏多布里昂（Chateaubriand）、神戶牛特選牛肚肉、神戶牛特選霜降肉，以及和牛上鹽牛舌、神戶牛壽喜燒等，共13道料理，適合想一次深入體驗神戶牛風味的人。



若偏好燒肉形式，店內也提供6,000日圓至57,000日圓不等的9種燒肉套餐，從輕鬆享用到較為講究的用餐需求，都能依預算彈性選擇。



此外，這裡同時供應涮涮鍋與壽喜燒。如果比起燒肉更喜歡吃鍋或壽喜燒的話，在這裡也能滿足你。



其他方面，店內配備完善的換氣系統，較不用擔心油煙或氣味殘留，加上帶有質感的裝潢與包廂座位，不論是與家人、朋友，或是情侶同行，都能在相對放鬆的氛圍中，慢慢享受神戶牛料理。



神戶三宮燒肉 KOBE133俱樂部（涮涮鍋・壽喜燒）

地址： 兵庫県神戸市中央区中山手通１丁目２６−１ BACCHUS BLD 2F

營業時間：17:00～00:00（最後點餐 23:30）

交通方式：

神戶市營地下鐵「三宮站」步行約 5 分鐘

JR「三之宮站」步行約 8 分鐘

官方網站



▎神戶牛排Mouriya本店

若相比燒肉、壽喜燒，你更喜歡以肉排的方式享用神戶牛的話，那位於三宮的老字號餐廳——神戶牛排Mouriya本店會是個不錯的選擇。神戶牛排Mouriya創立多年，長年以來憑藉經驗與選肉眼光，只提供品質嚴選的神戶牛，在當地累積了穩定口碑。它目前在三宮地區就有6家分店，並於京都也有據點。



而我們這次主要介紹的是本店，因為在其店內的吧檯座位上，能近距離欣賞主廚在鐵板上料理牛排的過程。眼看主廚俐落的手法、耳聽鐵板上傳來的滋滋聲響、鼻嗅香氣、口品最後煎製完成的牛排⋯⋯從視覺、嗅覺到入口後的風味層次，如此多元的神戶牛美食體驗，正是神戶牛排Mouriya本店的特色，讓人不只是「品嚐」神戶牛，而是「品味」神戶牛。



當然，店內的氛圍沉穩中帶點高級感，無論午間還是晚間，氣氛都很不錯。此外，店家可提供英語對應服務，也支援信用卡與行動支付，對於不熟悉日文的朋友來說也相對安心。若你正在尋找一間能以牛排形式體驗神戶牛、並同時用餐氛圍佳的餐廳，神戶牛排Mouriya會是一個值得放進名單的選擇。





▎神戶大黑屋

在神戶牛餐廳中飽餐一頓後，不妨換個方向，去找找屬於神戶的溫暖家常味帶回旅館小酌一番。這裡想介紹的是深受在地人喜愛、傳承三代的老字號佃煮店神戶大黑屋。店內販售許多神戶的家常口味，像是招牌商品的「神戶牛時雨煮」，是以神戶牛甘甜燉煮而成，既下飯又下酒。同時，還延伸出紅酒燉煮、生薑風味、山椒風味等多種口味，選擇相當豐富。



不僅如此，店內也能找到神戶的時令名物「玉筋魚釘煮（いかなごのくぎ煮）」，以及以北海道昆布慢火燉煮的「松茸昆布」等下飯小菜。若你本身就喜歡逛逛在地感十足的店，那神戶大黑屋是蠻值得走一趟的。



神戶大黑屋（神戸大黒屋）

地址： 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目１０−１

營業時間： 10:00～20:00

交通方式：

JR「三之宮站」步行約 1 分鐘

阪神電車「神戶三宮站」西口直通

神戶市營地下鐵 西神・山手線「三宮站」步行約 2 分鐘

神戶市營地下鐵 海岸線「三宮・花時計前站」步行約 1 分鐘

Port Liner「三宮站」步行約 2 分鐘

官方網站



神戶：一定再相見

從海岸邊浪漫的散步步道、方便逛街的市區商圈，到充滿風格的在地商店街，以及入口即化的神戶牛與蘊含生活感的家常美味⋯⋯神戶將港町特有的悠閒氛圍，與洗練的都會感性自然融合在一起。即使是第一次造訪，也能感受到一種熟悉而安心的氛圍；而每次再訪，又總會發現符合當下心境的新的「喜歡」。



如果覺得神戶之旅還意猶未盡，也可以考慮順道走訪鄰近的京都或大阪，規劃一趟關西周遊行程。感受不同城市各自的節奏與風格，想必能讓整趟旅程擁有更多層次和樂趣。



想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！