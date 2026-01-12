神戶漫遊景點推薦！異國港都風情滿載神戶塔 摩賽克廣場購物美食賞夜景 麵包超人博物館別錯過

文／景點+ 張盈盈整理

作為關西最具異國風情的海港城市，神戶向來以悠閒氣息與浪漫景緻讓旅人一見傾心。初次造訪這座城市，你會發現它兼具港灣魅力與城市活力：白天能從神戶塔遠眺港景、在摩賽克廣場享受購物與美食，午後再到美利堅定公園散步看海，感受專屬神戶的海港微風。如果帶著家人同行，附近的麵包超人博物館也絕對值得安排，充滿童趣又好拍照。夜幕降臨後，整座港區點亮的燈光更是無比浪漫，是旅人拍下神戶風情畫、留下旅程記憶的最佳時刻。準備來一場港灣臨海漫遊，一起探索神戶最迷人的必訪景點吧！

圖 / 墨刻出版，以下同

神戶港塔Kobe Port Tower 神戸ポートタワー

到神戶絕對不能沒有造訪地標等級般存在的神戶塔！108 公尺高的紅色神戸港塔在神戶港灣成為最耀眼 的地標，上下寬闊、中央細窄的外觀造型靈感來自 於日本傳統的「鼓」。展望台共分為五層樓，從望遠 鏡中可眺望神戶全景，3樓還有360度旋轉賞景的 咖啡廳。

神戶港塔Kobe Port Tower

地址：神戶市中央區波止場町5-5

078-335-6580

營業時間： 展望區9:00~23:00 ( 入館至22:30 )，低層區10:00~20:00，餐廳11:00~21:00 ( L.O.20:00 )，周五六例假日前11:00~22:00 (L.O.21:00 )

官網：www.kobe-port-tower.com/

神戶塔夜晚亮燈後的模樣！

美利堅公園 メリケンパーク

メリケンパーク名稱指的是美利堅，也就是美國， 公園裡有兩座主要建築物，分別是神戶海洋博物館 和神戶塔。東側特別闢了一塊角落，成立一座紀念 阪神大地震的紀念公園，展示災害與復興的資料， 並保存當時受災的遺跡，在這裡可以近距離觀賞神戶塔。

美利堅公園

地址：神戶市中央區波止場町2

電話：078-321-0085 神戶市中央區波止場町2

開放時間與門票：自由參觀、免費

網址：www.feel-kobe.jp/facilities/0000000144/

摩賽克廣場 Umie MOSAIC

摩賽克廣場MOSAIC 是神戶港區中的必訪之地，漆色亮麗的木造建築與海港景色非常搭配，面海側有寬廣的露台， 晚上可觀賞美麗的神戶港夜景，夏天更是欣賞海上煙火秀的最佳角度，這裡的摩天輪也是許多觀光客、情侶會造訪搭乘的設施。

摩賽克廣場

地址：神戶市中央區東川崎町1-6-1

電話：078-360-1722

營業時間：購物10:00~20:00，餐廳11:00~22:00

官網：umie.jp/

Kobe Brand MOSAIC店

Kobe Brand 是神戶最大的土特產專賣店，就位於摩賽克廣場2樓，舉凡神戶 出品的各種特色美味如神戶布丁、神戶派等和洋菓 子到名酒、葡萄酒，或是中華料理、神戶牛肉等應 有盡有，店家還特別列出最受歡迎的排行榜，想買神戶伴手禮跟著 買準沒錯。

Kobe Brand MOSAIC店

電話：078-360-1810 地點：Umie MOSAIC 2F

營業時間：10:00～20:00

官網：www.kobebrand.co.jp

神戶臨海樂園 Umie

神戶臨海樂園Umie於2013年4月開幕，鄰近摩賽克廣場，這兩個景點可以安排在同一天，幾乎可在這裡包辦購物相關需求。Umie挑高的長形中庭，是條有陽光的寬敞散步道， 種植著綠意盎然的花草，最適合逛累的人買杯咖啡 或是冰淇淋在此休息。從中庭可以再把整座賣場 分為南館與北館，而從Umie 穿過空中步道，就是 MOSAIC 購物中心。

Umie

地址：神戶市中央區東川崎町1-7-2

電話：078-382-7100

營業時間：10:00～20:00

官網：umie.jp/

麵包超人博物館

アンパンマンこどもミュージアム＆モール

緊鄰摩賽克廣場的麵包超人博物館，其館內分為博物館與購物中心兩區域，在整個園區內 可以看到以麵包超人家族為主題的遊樂區域，除了 許多人偶塑像，還有帶動唱的兒童區、動手體驗的 工作教室等，不只玩樂，更兼顧了兒童教育。

麵包超人博物館

地址：神戶市中央區東川崎町1-6-2 078-341-8855

電話：078-341-8855

營業時間：博物館、購物中心10:00～17:00 ( 開放入館至16:00 )

官網：www.kobeanpanman.jp

圖 / アンパンマンこどもミュージアム＆モール

圖 / アンパンマンこどもミュージアム＆モール

神戶港經典夜景畫面，是到神戶的旅人們一定要親眼見到的一幕！

Luminous Kobe 2 ルミナス神戸2

在神戶港邊可以觀賞到Luminous Kobe 2，尤其在摩賽克廣場2樓露臺區，可以一邊吃美食、享受海風、欣賞Luminous Kobe 2的風采；他名為Luminous 就是希望這艘船像是耀眼光芒一樣， 是以1930 年代法國的豪華郵輪諾曼地號為概念，並 提供多種航程選擇。船隻會在靠近明石海峽大橋或 通過明石大橋之後進行迴轉，可一覽魄力十足的壯 觀橋樑。

Luminous Kobe 2

地址：神戶市中央區波止場町5-6 中突堤旅

客ターミナル2F

電話：050-5050-0962

營業時段：ランチクルーズ( 午餐航班)12:00~14:00；

トワイライトクルーズ( 夕陽航班)10~3 月16:30~18:15，4~9 月

17:15~19:00；ナイトクルーズ( 夜晚航班)10~3 月19:15~21:00，

4~9 月19:30～21:15 須在乘船前30 分鐘完成報到

官網：thekobecruise.com/

走訪完神戶塔、摩賽克廣場、美利監公園與麵包超人博物館後，相信你也能感受到神戶這座城市獨有的從容節奏與異國港都魅力。白天的神戶熱鬧、多彩、好拍，而一到晚上，港區便換上一身浪漫光芒，彷彿把城市的故事悄悄點亮。無論是從神戶塔眺望整片港灣燈海，還是在摩賽克廣場邊散步邊欣賞海面倒影，那種溫柔又華麗的夜景，都讓人忍不住多停留片刻、深深記住這份美好。因此，如果來到神戶，一定要留下時間欣賞夜景，才算真正完整地感受神戶的美，體驗神戶浪漫！

