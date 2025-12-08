神戶無解謎團！河川漂浮多到數不清香菇 居民驚見異象心慌不安

沿岸居民對於大量香菇出現在清淨的河川中感到不安。（翻攝自神戸新聞社YT）

一則令人匪夷所思的消息！流經神戶市垂水區市街的福田川上，10月驚現大量的新鮮香菇，河岸邊的確到處可見皺巴巴、緊貼著水面香菇，樣子十分奇特，如同長在河邊的「貽貝」一般。究竟是誰、又為何將這些香菇傾倒在河裡？這股「香菇海」已成為當地最大謎團。

神戶新聞的「Scoop Lab」平台報導，這股異象早從10月初便開始在周邊居民間流傳。沿岸植物店老闆岩瀨勳先生表示，他每天都會到靠近河口附近的川原橋拍攝鳥類，10月份發現香菇的數量暴增，多到讓他形容是「數不清」。

岩瀨先生估計，連同漂到下游的在內，最多時可能曾有兩三百朵漂浮在水面上。經他撿拾確認，這些都是不適合久放的新鮮香菇。根據他推斷，香菇出現的範圍主要集中在川原橋向上游約650公尺的瑞穗橋下游河段，因此他推測是有人從某處帶到這裡丟棄。

面對這股突如其來的「香菇海」，地方公部門全數感到訝異。管理河川的兵庫縣神戶土木事務所表示，他們只處理過下雨後的漂流木，從未遇過香菇通報；垂水區公所也對此毫無頭緒。然而，垂水警察局卻展現出高度關注，不僅立刻派員前往現場確認狀況，更清查了相關通報，希望找出是否有載運香菇的車輛發生意外。儘管目前沒有任何線索，警方仍表示會持續追蹤這件怪事。

沿岸居民對於大量香菇出現在清淨的河川中感到不安，有路過的民眾表示，這景象實在是「變得很奇怪」，也讓他們很想知道原因。持續在河邊進行清掃的在地團體負責人也感慨，這些直徑可達10公分的香菇外型「這麼漂亮，丟掉實在太可惜了」。

為了尋求解答，該平台記者諮詢了鳥取市的日本菇類中心菌蕈研究所所長長谷部公三郎。所長首先排除這是農家因為秋季豐收而丟棄的可能性，因為新鮮香菇的收穫量主要集中在春季。

對於這團謎樣的香菇，他甚至提出了超乎想像的推論：「會不會是有人用香菇來掩護運送違禁品，用完之後就隨手丟棄了？」隨著採訪的深入，香菇的來源和原因非但沒有水落石出，反而更加撲朔迷離，為神戶的河川增添了一則都市奇聞。

