神押注！賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

隨著委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押解回美國，一個在市場預測平台Polymarket押注馬杜洛將垮台的投資人帳戶，短短四日內獲利率1,242%，引發各界關注。

這個建立於2025年12月的帳戶，近四日共押注3萬2,537美元馬杜洛將在今年元月31日前失勢。隨著美國總統川普3日上午證實美方已逮捕馬杜洛，該帳戶獲利40萬4,222美元，報酬率為驚人的1,242%。

目前這個帳戶的持有者身分、或該用戶是否持有其他帳號或部位，仍不明朗。該帳戶也同時布局川普將動用戰時權力對付委內瑞拉、美國將在1月底前入侵委國。

管轄預測市場的美國商品期貨貿易委員會（CFTC），通常禁止建立與戰爭、恐怖主義、暗殺等有違公眾利益事件的合約。這個帳戶設立在Polymarket未開放給美國用戶的全球版平台，因此不受美國法律管轄。Polymarket另有開放給美國用戶的平台。

在Kalshi預測平台上，也提供押注馬杜洛何時將下台，但目前沒有針對美國可能侵委國的押注。

