神旺普諾麵包坊草莓季 28元起入手限定商品

「草莓Queen」將新鮮草莓和鮮奶油完美結合，帶出高雅酸甜果香層次。（神旺普諾麵包坊提供／吳娮翎台北傳真）

令人期待的草莓季節正式到來，位於台北東區、鄰近忠孝敦化捷運站4號出口的星級烘焙名店「神旺普諾麵包坊」，嚴選苗栗大湖草莓新鮮直送門市，打造21款草莓商品，讓消費者在年末約會聚餐之餘，也能被草莓香氣泡泡感染幸福氛圍，享受「莓好生活」。

「草莓寶盒」以抹茶手指蛋糕為基底，搭配超過15顆大湖草莓和馬斯卡邦幕斯，體驗3種風味。 （神旺普諾麵包坊提供／吳娮翎台北傳真）

熱銷破千盒的經典「草莓寶盒」，有別於法式蛋糕，甜點主廚以抹茶手指蛋糕為基底，採用日式手法拌入白巧克力及抹茶粉。為避免口感不佳，攪拌麵糊時需適度拿捏力道，再以高溫烘烤半小時，相當考驗主廚功力。綿密細緻的抹茶手指蛋糕體，夾入超過15顆滿滿草莓和馬斯卡邦慕斯，一口咬下體驗三種不同風味，酸甜交錯、尾韻帶有淡淡抹茶香氣，甜而不膩的清爽滋味，令人難以忘懷。

「草莓糖葫蘆」發揮造型創意巧思，完成糖葫蘆樣式百分百完美模擬。（神旺普諾麵包坊提供／吳娮翎台北傳真）

「草莓雪糕」使用草莓巧克力和72％黑巧可力打造冬天也能吃的雪糕。（神旺普諾麵包坊提供／吳娮翎台北傳真）

神旺普諾麵包坊新品「草莓花生胖胖」、「草莓雪糕」、「草莓糖葫蘆」、「草莓枕頭」是主廚發揮造型創意巧思之作，可愛外型讓人食指大動。草莓雪糕和草莓糖葫蘆使用大理石麵包塑型後，草莓雪糕以草莓巧克力和72％黑巧可力細心澆淋，打造雙色雪糕外型，讓冬季也能不發抖吃雪糕；草莓糖葫蘆則串起草莓巧克力麵包球，完成糖葫蘆樣式百分百完美模擬。

「可頌美莓」特製22公分巨無霸樣式，加上草莓卡士達內餡，深受網美族群喜愛。（神旺普諾麵包坊提供／吳娮翎台北傳真）

人氣銷售冠軍「可頌美莓」以其美味及巨無霸樣式令人印象深刻，神旺普諾麵包坊特製22公分的巨無霸可頌，比成人手掌還大！內餡使用酸甜滋味的草莓卡士達，深受網美族群喜愛。

「草莓小波派」膨鬆的戚風蛋糕佐入飽滿的草莓和濃郁的香草卡士達餡，慶生必備。（神旺普諾麵包坊提供／吳娮翎台北傳真）

若想單純品嚐新鮮草莓風味，則推薦「草莓Queen」，新鮮草莓和鮮奶油的完美組合、帶出高雅酸甜果香層次，讓人忍不住一口接一口，是早餐的最佳選擇。最後，慶生必備「草莓小波派」膨鬆的戚風蛋糕佐入飽滿的草莓和濃郁的香草卡士達餡，帶給消費者「莓好滋味」。全系列售價28元起。

