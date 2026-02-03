神明也來挺國片？《三清：有祢我不怕！》上映前三天話題不斷

各縣市宮廟主動請神明到戲院觀影。（圖/業者提供）

國片《三清：有祢我不怕！》上映首週話題不斷，30日上映第一天起，開始有各縣市宮廟自發性「請神明」進戲院看電影，形成「神明挺國片」的特殊現象。

劇組分享，上映第一天，彰化大村震天宮小編專程坐火車，恭請廟內歷史悠久的「三清道祖」神像北上來桃園看電影，陳毅導演為表敬意，也特別安排映前快閃行程，前來迎接神明看電影，當天下午導演發文分享這件特別的事情，截至今日竟有2500人按讚、留言、分享。

神明進戲院看信仰電影成為話題。（圖/業者提供）

而高雄朝元宮邀請陳毅導演及電影男主角群以「揹轎」形式恭請「鐵路媽祖」、「岳府元帥」從高雄火車站經捷運前往大遠百威秀影城，沿路吸引眾多觀眾、影迷駐足拍照；晚間臺南市盤古藥皇廟神佛壇藥皇神佛協會也浩浩蕩蕩請藥皇大帝到戲院看電影，各廟以實際行動展現對信仰的虔誠。

劇組表示，最近經常被詢問是否能請神明一起到戲院，我們也覺得神明看顧我們一生，這是一個最好的機會感謝祂的方式，就像廟埕演歌仔戲跟布袋戲一樣自然。

劇組都會提醒廟方要記得幫神明也買張票(因為會占用一個位置)，並注意戲院禁止點香、燃燒金紙及進行非觀影的科儀，希望宮廟配合戲院方的規定提前確認並準備細節，不但不會造成戲院及其他民眾困擾，還能順利完成這場「神明陪你看電影的特別體驗」。

