神明也看金馬獎 曾敬驊獎座供上公媽桌「共賞」

片中分飾父子的藍葦華與曾敬驊都是宜蘭人，藍葦華大方表示，曾敬驊如果走春來他家，他一定會包紅包給「兒子」。

去年抱回「最佳改編劇本」及「最佳男配角（曾敬驊）」兩項金馬獎的電影《我家的事》，即將於2月4日正式上架 CATCHPLAY+ 串流平台，導演潘客印率領演員藍葦華、高伊玲、黃珮琪及曾敬驊在年前齊聚一堂接受媒體聯訪。藍葦華大方表示如果片中的家人過年來他家玩，他也會大方包紅包給他們，此話聽得飾演媽媽的高伊玲一頭冷汗，頻呼「賣阿ㄋㄟ共啦，這樣我也要包耶！」

農曆年將至，眾人關心大家的連假計畫。來自宜蘭的藍葦華與曾敬驊笑稱要回鄉走春，藍葦華大方表示：「只要有人來家裡拜年，我就發紅包！」 惹得眾人驚呼。曾敬驊剛殺青一部電影，總算可以放假，他透露回家過年最期待媽媽煮的「酸菜結湯」，除了給爸媽紅包外，也會包紅包給妹妹和姊姊的小孩。

廣告 廣告

被問及金馬獎座如今放在哪，曾敬驊自爆：「拿獎後跟父母約了吃飯，獎座就由他們帶回家，現在放在我宜蘭家的公媽桌上（神明廳），跟祖先放在一起，保佑大家身體健康。」 這番「孝感動天」的發言讓現場笑成一片，被戲稱是名副其實的「冬山之光」。

曾敬驊想帶父母出國心願暫未能實現，之前是自己太忙，年後又因爸媽已約好別的出國行程，還不知何時成行。

《我家的事》搶在9天年假前上架串流，導演潘客印建議觀眾可以多刷找細節，特別是片中一些細微的聲音與隱喻。黃珮琪則幽默建議：「如果看到一半覺得情緒太重受不了，可以先按暫停，去改看《櫻桃小丸子》轉換心情再回來。」 導演也補充，片中甚至埋藏了「為什麼冬天會哈出白煙」等冷知識彩蛋，等著觀眾利用串流的倒轉功能去挖掘。

導演潘客印每年都被媽媽催婚，他無可奈何表示：「已是例行公事。

單身已久的導演潘客印，每年都會被媽媽催婚，他無奈表示，媽媽至今仍沒放棄要他帶女朋友回家，「這已經是例行公事了」；至於曾敬驊金馬奪獎後曾哭著許願今年要帶從未出過國的父母出國旅行，被問到如今進度如何，他笑說從那之後他就一直與爸媽溝通出國玩的事，媽媽非常想去，但爸爸有自己的堅持與執著，又怕影響他工作，但過年出國什麼都貴，又覺得不划算。「我問他們年後有沒有時間，可能因為我一直「煩」，他們乾脆自己約了朋友出國玩！我想說等他們這趟回來再去，他們又覺得不要太常出國。」媒體提議乾脆曾敬驊加入爸媽這一團吧，但被曾敬驊拒絕：「我不想加入這一團，（跟長輩們）都沒有話題聊！」

本身是台北人的黃珮琪嘆過年無處可去，也沒有餐廳開門，每年過年都很無聊。

因應即將到來的農曆新年，現場特別準備 150 公分高的大型畫架，由導演領軍，與四位主演共同在春聯紙上揮灑墨寶，合力寫下巨大的「福」字，象徵電影中家庭關係的圓滿與和解，並同步預祝觀眾在即將到來的馬年福氣奔騰。

高伊玲計畫把娘家當成根據地，接阿姨來一起過年。

更多鏡週刊報導

重新回到舞台 炎亞綸宣告3月登高流舉辦《Ikigai》演唱會

恭喜！ 高爾宣迎來寶貝兒子出生了

動力火車五月登小巨蛋開唱前「尾牙邀約超過30場」 驚人酬勞曝光了