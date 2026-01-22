地方中心／綜合報導

18日下午桃園市龜山區，一名女信徒，帶著要價500多元，印有知名動畫的蛋糕，來到萬壽路一段上的福德宮拜拜。就在她回來準備收供品時，發現東西不翼而飛。廟方調閱監視器才發現，原來是一名無業的吳姓男子，趁著廟裡四下無人，把東西偷走。

一名身穿黑色外套、長褲的男子，走來廟前，雙手合十，看起來相當虔誠。下一秒，他伸出手，拿走供桌上供品，接著離開現場。不過，這可不是他的供品，等到信徒回來後，這才發現東西怎麼不翼而飛。廟方人員古小姐表示，他有去拜一下祂，他可能有看好要拿那一個了，他就是有先去看，就看供桌沒人的時候，他就過去拜一拜他就拿走了。廟方志工表示，可能沒有去注意她的東西會被拿走，她供品不只那個蛋糕，她整盤裡面不知道還有什麼，我看是整盤啦。

神明供品也偷！ 桃園福德宮蛋糕遭竊 無業男趁沒人偷走

桃園市龜山區一名女信徒的供品蛋糕遭竊。（圖／民視新聞）

事發就在桃園市區，18日下午三點多。一名26歲的女信徒，拿著要價500多塊，龜山印有知名卡通圖案的蛋糕，來到萬壽路一段，一間福德宮，拜拜祈福。沒想到，就在她回來準備收供品時發現，原本擺放在供桌上的蛋糕，不見蹤影。廟方人員調閱監視器後，才發現原來是被一名56歲、無業的吳姓男子給偷走。龜山分局迴龍派出所所長邱啟晉表示，遭陌生男子竊走，同日向本所報案，警方查訪為經常出入該廟的香客吳姓男子竊走，於21日到案說明坦承不諱。

桃園市龜山區一名女信徒的供品蛋糕遭竊。（圖／翻攝畫面）

吳姓男子在事後坦承犯案，被依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。不過，就連神明的供品也敢偷，實在好大膽。

