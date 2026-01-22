神明供品也偷! 桃園福德宮蛋糕遭竊 無業男趁沒人偷走
地方中心／綜合報導
18日下午桃園市龜山區，一名女信徒，帶著要價500多元，印有知名動畫的蛋糕，來到萬壽路一段上的福德宮拜拜。就在她回來準備收供品時，發現東西不翼而飛。廟方調閱監視器才發現，原來是一名無業的吳姓男子，趁著廟裡四下無人，把東西偷走。
一名身穿黑色外套、長褲的男子，走來廟前，雙手合十，看起來相當虔誠。下一秒，他伸出手，拿走供桌上供品，接著離開現場。不過，這可不是他的供品，等到信徒回來後，這才發現東西怎麼不翼而飛。廟方人員古小姐表示，他有去拜一下祂，他可能有看好要拿那一個了，他就是有先去看，就看供桌沒人的時候，他就過去拜一拜他就拿走了。廟方志工表示，可能沒有去注意她的東西會被拿走，她供品不只那個蛋糕，她整盤裡面不知道還有什麼，我看是整盤啦。
桃園市龜山區一名女信徒的供品蛋糕遭竊。（圖／民視新聞）
事發就在桃園市區，18日下午三點多。一名26歲的女信徒，拿著要價500多塊，龜山印有知名卡通圖案的蛋糕，來到萬壽路一段，一間福德宮，拜拜祈福。沒想到，就在她回來準備收供品時發現，原本擺放在供桌上的蛋糕，不見蹤影。廟方人員調閱監視器後，才發現原來是被一名56歲、無業的吳姓男子給偷走。龜山分局迴龍派出所所長邱啟晉表示，遭陌生男子竊走，同日向本所報案，警方查訪為經常出入該廟的香客吳姓男子竊走，於21日到案說明坦承不諱。
桃園市龜山區一名女信徒的供品蛋糕遭竊。（圖／翻攝畫面）
吳姓男子在事後坦承犯案，被依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。不過，就連神明的供品也敢偷，實在好大膽。
原文出處：神明供品也偷！ 桃園福德宮蛋糕遭竊 無業男趁沒人偷走
更多民視新聞報導
他偷女鞋「洩慾留1液體」！超噁阿兵哥下場出爐
婦人涉在農地偷錏管 辯稱回家當量尺
人群中不時翻動背包 巡邏眼尖查獲竊盜嫌犯
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 323則留言
41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小
基隆市樂利三街「台北生活家社區」昨晚間發生1起重大火警，1棟6樓高民宅的2樓突然起火，屋主22歲的女兒羅姓女子受困屋內。基隆市消防局獲報後迅速派員前往搶救，其中仁愛分隊小隊長、41歲的詹能傑在救援過程中，為了搜尋並救出受困民眾，連續3度重返火場。據了解，詹能傑疑似...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 6則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 14則留言
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7則留言
傳奇女團2NE1隊長CL遭移送檢方 1人經紀公司爆違法
綜合韓媒報導，首爾龍山警察署今日表示，CL於2020年成立單人經紀公司「Very Cherry」，但在近5年間未向文化體育觀光部登記，涉嫌違法經營。警方表示，此案為不拘捕送辦，CL目前尚未被正式起訴，已被送至首爾西部地檢署，調查仍在持續。依據南韓現行的《大眾文化藝術產業發展...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發表留言
超毒千金黃荷娜投案動機不單純 竟供「演藝圈涉毒名單」求減刑
南韓知名企業「南陽乳業」創辦人外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），因擁有多項毒品前科，早在2023年逃往海外，直到2025年年底才在柬埔寨機場被逮，韓國檢方積極偵辦中。不過，有消息指稱，黃荷娜為了減刑，竟拱出多位韓星身分，引起外界關注。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 9則留言
再傳醫療暴力！108公斤醉男揮拳爆打護理師釀腦震盪 中港澄清醫院：絕不寬貸施暴者
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導台中市西屯區澄清醫院中港院區昨（21）日清晨發生一起醫療暴力事件。一名26歲男子酒後自殘，在妻子陪同下送往急診室治...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
小隊長詹能傑英勇殉職！基隆消防局哀慟發黑白照：一路好走
基隆市的「台北生活家」大型社區昨（21日）發生嚴重火警，3次衝火場把面罩給待救民眾的消防小隊長詹能傑不幸殉職，消防局上下哀慟，發出黑白照在官方臉書上致哀表示：「一路好走」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬
刑事局電信偵查大隊近期破獲詐騙集團新型詐騙手法，詐團為了讓被害人接到國際詐騙電話，又不會聽到防詐語音警示，利用手機轉接功能，將國外的詐騙電話先打進國內詐騙機房，再轉接給國內民眾，藉此詐取被害人錢財，總...華視 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
對醫療暴力抱持零容忍 逞凶施暴林嫌依法嚴辦
【民眾網許順德臺中報導】自殘的林姓男子在廿一日凌晨疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，涉嫌毆打詹姓男護理師，造成造 […]民眾日報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
東港高中師生食物中毒疑案 業者無罪請求國賠敗訴原因曝
屏東東港高中發生435名師生食物中毒疑案，1、2審均判決鮮大師食品公司周姓負責人和郭姓總經理無罪，2人請求縣衛生局國家賠償共200萬元，高等法院高雄分院判決敗訴。 屏東地檢署指出，鮮大師食品公司承攬東港高中2020學年度學校營養午餐，並在2021年3月11日中午，提供蝦米高麗菜、蕃茄炒蛋、三色玉米粒自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審
基隆市安樂區六合里最大型社區「台北生活家」昨晚間發生重大火警，1棟6層樓住宅的2樓約在晚間10時許起火。火勢迅速延燒，濃煙自2樓大量竄出，短時間內便充滿整個樓梯間與公共空間，現場能見度極低，情況相當危急。警消初步確認屋內仍有多名住戶受困後，立即採取分批背負空氣...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 1則留言
護理師挨打腦震盪 衛福部優化醫療暴力防範處置流程
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台中有患者不願治療，竟把護理師打到腦震盪。衛福部今天表示，強烈譴責任何形式醫療暴力，將持續推展醫療暴力防範與處置流程優化，保障醫護人身安全，維護民眾就醫權益。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8則留言
感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及
社會中心／陳崇翰、馬聖傑、蔡承翰 基隆報導基隆仁愛區的南榮公墓，（週三）下午，發生驚悚砍人案件！一名外包的清潔隊員，不滿公墓的一名同事，和他的女友走太近，醋勁大發，釀成殺機！嫌犯拿一把彎刀，直接刺向對方左胸，在場的另一名清潔隊員，為了擋刀，也受了傷，還好兩人送醫急救後，都沒有生命危險，警方也在附近逮到嫌犯。員警vs.嫌犯：「你剛在幹嘛，你不知道，都拍到了，你再裝。」被五名員警團團包圍，面對問話還想裝傻，警方之所以大陣仗逮人，就是因為這名男子，砍了人、就落跑。警方抓到了人，馬上將他帶回案發現場，要釐清犯案動機，室內冰箱還留有血跡，可見當時衝突很激烈。感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及。（圖／民視新聞）目擊民眾：「因為我有聽到他看到了那個人，就講說進去了就是那一個那一個。」目擊民眾vs.記者：「這邊都是血（臉部是不是）對。」驚悚砍人案，發生在基隆南榮公墓的清潔隊辦公室，21號下午，兩名外包清潔人員，在這裡午休吃便當，此時，李姓男子衝進來要尋仇，他疑似不滿蘇姓男子與他的女友走太近，兩人吵到一半，李姓男子掏出一把彎刀，朝對方左胸口刺下去，蘇姓男子當場血流不止、倒臥血泊，就連幫忙擋刀的同事，手臂也被劃傷，還好兩人送醫後，沒有生命危險。感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及。（圖／民視新聞）委外清潔隊員同事：「我沒有在裡面，不知道裡面到底有幾個人。」基隆消防局仁愛分隊隊員蔡承恩：「左邊腋下處有約4乘4的撕裂性傷口，失血量我們評估應該有，200至300cc因為地上有，很明顯的一大灘血跡。」李姓男子犯案後，躲在辦公室後方巷弄，很快就被警方逮捕，警方查出，他有毒品前科，機車內也藏有毒品。光天化日砍人太囂張！被依殺人未遂罪送辦。原文出處：感情糾紛釀殺機！外包清潔員衝公墓「砍同事」 其他同事擋刀也遭波及 更多民視新聞報導彰化24歲男情緒失控砸貓咪！內臟破裂致死 二審減刑原因曝光哥哥結婚不敢通知張文「怕被殺」 專家揭與鄭捷性格相似點正值馬德案！「他」質疑時機：黃國昌、羅智強怎麼動員起來了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小
不幸在基隆「台北生活家」社區大火中，因為3進火場救人殉職的仁愛分隊小隊長詹能傑，目前在桃園市消防局服勤的弟弟詹庭豪，已經火速請假趕來，詹能傑的長官對部屬殉職也痛哭失聲。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑三進火場殉職 "摘面罩"捨身救人
社會中心／綜合報導基隆的這一場社區火警，不僅奪走民眾一條命，還有41歲的消防小隊長〝詹能傑〞，也不幸殉職！在搶救過程中，詹能傑為了救出受困民眾，三度進入火場，和死神搶人，甚至把自己的氧氣面罩摘下來，給民眾戴上，但最終無情惡火，還是帶走2人性命，但基隆消防明明配有〝共生面罩〞，為何沒有使用，後續也要調查。民視 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁
社會中心／李明融報導基隆市安樂區「台北生活家」社區昨深夜驚傳火警，起火點位於2樓住家，猛烈火勢與濃煙造成2死4傷。其中，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子「三進火場」，甚至在極端環境下脫掉面罩救援，最終不幸英勇殉職。他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人說，由於屋內堆滿大量回收雜物造成「全面悶燒」，火場內部雜物不斷崩落，不僅阻礙推進更形成奪命迷宮，搶救極度困難，提醒其他同仁要小心。民視 ・ 7 小時前 ・ 4則留言