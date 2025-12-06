神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座 信徒擲筊把好運帶回家

台中「富陽軒八卦祖師廟」今天舉行盛大的入火安座大典，全體信眾齊開廟門，慶祝新廟落成。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里「富陽軒八卦祖師廟」是地方民眾信仰中心，主祀八卦祖師伏羲仙帝，並從旱溪樂成宮分靈月老星君，去年因屋頂漏水進行寺廟重建，經1年多施工，今天舉行入火安座大典，從搭天台、米龍神、入火安座，全程遵循道教古禮，今天上午10點，全體信眾齊開廟門，入廟團拜，場面相當隆重，到場民眾只要擲筊獲得「聖筊」，就能獲得福氣側背包，還有葫蘆、手鍊等開運小物，將好運帶回家。

富陽軒八卦祖師廟住持林裕國表示，寺廟供奉3位主神分別是八卦祖師伏羲仙帝、王老仙法師及九天玄女仙法師，都是風水師，1934年跟隨唐山仙來台，另有千手千眼觀音及最特別的「救貧先師」，在地已有90年歷史，今天翻修工程完工，舉行入火安座大典。

林裕國表示，今天的祈安慶成入火安座大典，全程以古禮方式傳遞香火進入新廟，此時是最適合分享福氣、分享好運的時候，尤其這些年動盪，很多人心裡不平靜，趁著入火安座大典來祈福、感受人氣及好運，是很不錯的改運方式。

富陽軒八卦祖師廟主委張華君則表示，新廟廟殿設計融合了濃濃的道教文化，兩側懸掛上百盞獨有的「河洛智慧財寶燈」，形成燈牆，造型渾圓古樸，配合河圖洛書先天八卦後天八卦，點亮河洛財寶燈，可祝平步青雲、仕途順利。

張華君表示，整個入火安座儀式遵循古禮，展現道教文化，為了鼓勵信眾一起參與，準備了開運小禮，包含開運手鏈、法師親自開光的福氣葫蘆、福氣滿袋的側背包等，今天只要擲筊獲得「聖筊」，就可帶走側背包，裝滿福氣裝滿好運。

台中「富陽軒八卦祖師廟」主祀八卦祖師伏羲仙帝、九天玄女、王老仙法師，寺廟經重建，今落成入火安座，吸引許多信徒來膜拜。(記者陳建志攝)

