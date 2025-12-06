神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座 信徒擲筊把好運背回家

《圖說》富陽軒八卦祖師廟完工舉行入火安座三朝大典。

【民眾網諸葛志一臺中報導】富陽軒八卦祖師廟重建工程，於國曆12月4日至6日，一連三天舉行祈安慶成入火安座大典，全程遵循道教古禮，從搭天台、米龍神、入火安座，行程排得滿滿，非常有看頭；而活動在6日進入最高潮，上午10點，全體信眾齊開廟門，入廟團拜，新廟也正式亮相。

富陽軒八卦祖師廟自西元2010年遷至現址，歷經多年，由於廟頂年久失修，逢雨便漏，梁柱腐蝕，危及神尊安全，2022年在管理委員會全數通過之下，決議進行廟頂重建工程，如今完工舉行入火安座三朝大典，廟方信徒全員動起來，以辦喜事的心情為八卦祖師及眾神慶賀，更邀請全民一起來分享好運和福氣。

新廟設計融合了濃濃的道教文化，主祀伏羲大帝八卦祖師、九天玄女先法師、王老仙師、地理祖師救貧先師、千手千眼觀世音菩薩，一旁月老殿則供奉樂成宮分靈月老星君，廟前種下梅樹，讓月老為大家做媒；新廟廟殿裡，兩側懸掛上百盞獨有的「河洛智慧財寶燈」，形成燈牆，有別於坊間，造型渾圓古樸，以陰陽為點相生相成，配合河圖洛書先天八卦後天八卦，點亮河洛財寶燈，可祝平步青雲、仕途順利，美麗燈牆，正式公開亮相，也成為網美拍照的一大亮點。

為了慶祝八卦祖師及眾神入厝，廟方舉行一連三天的慶祝活動，全程遵循古禮，展現道教文化。而為了鼓勵信眾一起參與，廟方更準備了開運小禮，包含開運手鏈、法師親自開光的福氣葫蘆、福氣滿袋的側背包…等，不少信徒開心參與擲茭活動，擲得聖杯就可獲得裝滿福氣的限量側背包。

《圖說》富陽軒八卦祖師廟信眾齊開廟門，入廟團拜，新廟也正式亮相。

住持林裕國表示，八卦祖師廟祈安慶成入火安座大典，將以古禮方式傳遞香火進入新廟，這個時刻是最適合分享福氣、分享好運的時候，尤其這些年動盪，很多人心裡不平靜，趁著入火安座大典來祈福、感受人氣及好運，是很不錯的改運方式。

富陽軒八卦祖師廟祈安慶成入火安座大典，連續三天滿滿的行程，感受宗教文化、感受熱鬧喜氣、還有百桌福宴開桌一起吃平安，廟方邀請信徒一起來參加喜事，招來好運好福氣。