神明同意才能錄取！行天宮高薪徵人 包吃包住福利曝

（記者周德瑄／綜合報導）行天宮徵才開出4萬8000元高薪職缺，不僅包吃包住還有年終，優渥福利在網路掀起熱議。根據人力銀行資訊，行天宮招募宗教服務人員，月薪最高達4萬8000元，並提供免費三餐與住宿。網友爆料該職缺錄取極難，除了要面試三關，最後還得由神明擲筊同意，甚至會進行家庭訪問，更有過來人分享員工旅遊曾去日本，待遇相當驚人。

示意圖／行天宮在人力銀行刊登徵才資訊，開出最高4萬8000元的月薪吸引熱烈討論。（AI生成）

台北知名廟宇行天宮近日在104人力銀行刊登招募宗教服務人員，開出的待遇條件讓許多人驚嘆。新進人員起薪為3萬7000元，經過3個月培訓與試用期評核，薪資會逐步調升，正式任用滿1年且通過考核後，加上每月約6000元的加班費，總月薪區間約落在3萬7000元至4萬8000元之間，比起一般行政工作高出不少。

除了令人心動的薪水，行天宮更提供免費三餐與住宿，並享有中秋禮金與年終獎金。有網友在社群平台透露，朋友在裡面工作，員工旅遊竟然是去日本，福利好到讓不少人直喊想離職去報名。不過，想當神明的代言人並不簡單，宗教服務人員需要參與誦經、宣講道德理念、解籤以及經典翻譯，甚至還要負責行政與總務事務。

儘管福利誘人，但有面試經驗的網友表示，這份工作相當辛苦且門檻高。錄取者必須配合行天宮位於台北、北投、三峽等3個分宮輪調，工作內容繁瑣，有時還要一大早起床開廟門。最特別的是，面試過程中除了要過3關，最後還需要由廟方人員擲筊請示神明，神明點頭同意才算過關，也有人因為年紀或緣分不夠而沒錄取，強調這是一份需要熱忱與緣分的夢幻職缺。

