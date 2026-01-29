神明壓不住？已葬2魂…台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」釀2傷 南科回應了

記者簡榮良／嘉義報導

意外頻傳，說也邪門。台積電位在南部科學園區、嘉義園區正如火如荼興建中，去年5月一名工人遭吊掛中重達2噸的變電箱從天而降砸死，才辦完法會復工不到半個月，一支重達2至300公斤重的機電用冰水管，從5樓墜落砸傷工人頭部身亡。細數從去年挖到人骨遺骸至今已釀2死5重傷，論頻率、原因都難以解釋，「遭到好兄弟懲罰」傳聞不脛而走。未料，年關將近，25日再接連發生2起工安意外，最嚴重腳踝皮開肉綻。對此，南科駁斥，強調僅1傷，且非屬職安法必須申報的職災。

台積電嘉義廠已釀2死5傷，年關將近，25日再接連發生2起工安意外，最嚴重腳踝皮開肉綻。（圖／資料畫面）

根據《自由時報》報導，年關將近，台積電嘉義先進封測廠（AP7）加緊趕工，25日再接連傳出2起工安意外，釀2傷，輕者腳受傷需縫針、重者腳踝皮開肉綻，送醫救治。

對此，南科管理局回應，未接獲通報職安事件；經了解，意外原因是有外包廠商勞工被堆高機移動造成的鋪設道路鐵板移動壓傷，經送嘉義長庚醫院急診，人員無骨折未住院，非屬職安法必須申報的職災。

只是細數工安意外，至今已2死5重傷1輕傷，論頻率、原因都難以解釋，「遭到好兄弟懲罰」傳聞不脛而走，一切的不安或許要追朔至前年5月挖到人骨說起。

一切的不安或許要追朔至前年5月挖到人骨說起。（圖／翻攝畫面）

將時間往回推，去年5月20日有一名工人不慎從4樓高鷹架墜落，雖搶回一命，但後半輩子恐怕半身不遂；事發7天後，同棟廠房、同一層樓5月26日上午10時許，台積電嘉義科學園區先進封裝一廠正在進行設備移入作業，吊車在工地外牆吊掛重達2噸的變壓器，疑似重心不穩，變電箱直接砸中一名工人當場失去呼吸心跳，經救護車送醫搶救宣告不治，成了首例死亡；豈料過了幾天又有工人蹲在路旁休息，疑似腳麻將腳伸直，結果被堆高機輾過，小腿粉碎性骨折。

台積電嘉義廠區工安意外頻傳，承包商決定辦法會祈求平安，似乎不見效果。（圖／資料畫面）

當時緊急辦法會，請來地藏王、土地公坐鎮，才復工不到半個月，去年7月16日又傳出一支重達2至300公斤重的機電用冰水管，疑未固定，從5樓掉落，砸中地面一名謝姓女工人，頭部重傷送醫急救不治。10月1日又驚傳一名40歲男性外包商工人慘遭2萬伏特高壓電擊，大面積燒燙傷送醫救治。

工安意外頻傳且種種巧合難以解釋，懷疑是否前年5月工地開挖到遺址、骨骸沒跟先人致意，遭到好兄弟示警、懲罰傳言不脛而走，搞得人心惶惶，不知道下一個受害者會不會輪到自己。據悉，承包商當時已緊急舉辦過祈福法會，期盼能終止不幸事件再發生，廠區除了之前迎請關公駐駕外，再度供奉地藏王菩薩與土地公坐鎮，如今再傳意外，問題出在哪？實在令人摸不著頭緒。

廠區除了之前迎請關公駐駕外，再度供奉地藏王菩薩與土地公坐鎮，如今再傳意外，問題出在哪？實在令人摸不著頭緒。（圖／翻攝畫面）

