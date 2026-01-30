神明專屬VIP視野 廟口招牌「自動升降」超貼心

攤商的招牌緩慢升起。（圖／東森新聞）





民眾也有祈求神明保佑！來到新竹城隍廟口意外發現，小吃攤的招牌竟然會自動升降，大呼驚奇！原來這個攤位的位置，恰好就位在神明看戲的正前方，為了讓城隍爺看戲的時候能夠「視野大升級」，這樣的設計也讓民眾覺得既貼心又現代。

新竹城隍廟廟口一片鑼鼓喧天，只見攤商的招牌竟然自動緩慢升起，為後方戲台一點點拉開帷幕。

民眾：「一開始看到覺得很特別，城隍廟旁邊的小攤販，本身是很傳統的環境，可是卻有一個很現代的設施，在新竹都城隍廟，算是滿特別的招牌。」

超酷畫面讓民眾又驚又喜，不過這招牌怎麼會升降，難道是城隍爺顯靈嗎，NO NO NO，原來是因為城隍爺最近過生日，廟方請來歌仔戲團幫慶生，借用魚丸湯攤位搭建戲台，但攤位在城隍廟正前方，就怕神明什麼都看不到，因此決定升起招牌，讓城隍爺視野大升級。

新竹都城隍廟職員吳承龍：「因為剛好城隍爺看戲的那個視線，被攤商的招牌給擋住了，所以我們就有要求說，攤商要改善。」

鄭家骨肉魚丸負責人鐘明達：「（農曆）11月29日的時候前後各一個月，(招牌)會有比較多升降，因為那時候演戲很多。」

這裡看戲看得爽，胃裡怎麼能空空，新竹廟口美食攤商林立，像是升起招牌的這一間，就是百年老店鄭家魚丸燕圓，雪白又Q彈的魚丸，注入鮮美高湯點綴翠綠芹菜，冷冷的冬天來上一口，整個身子都暖了。

還有知名的戽斗小吃，滷肉飯加上半熟荷包蛋，再點一份紅槽肉，令人大飽口福超滿足。一向以美食聞名的新竹城隍廟口，出現招牌自動升降的有趣畫面，不只城隍爺看戲看的開心，也讓附近店家生意更上一層樓。

