神明才警告有大事！許效舜「突爆意外住院」：聽錯了會越走越偏

記者蔡維歆／台北報導

許效舜自爆年少黑歷史，不聽勸下場超慘烈！（圖／東森超視提供）



節目來到一家經營了三十年的黑糖麥餅店，許效舜分享朋友的創業故事：「我朋友開小籠包店，但生意始終沒有起色。我跟他說，別氣餒，這或許是老天給你的考驗，不如大方一點，一週免費請大家試吃。因為小船不開出去，大船是進不來的，與其在家裡愁眉苦臉，不如走出去給大家試試看。」後來，這位朋友接受了大家的建議，加以改進，生意果然蒸蒸日上。自此，他每年都會空出一個禮拜免費分享小籠包，用感恩的心回饋大眾。

鄭仲茵偷吃麥芽餅遭抓包錄影險開天窗，令許效舜翻白眼無奈！（圖／東森超視提供）

節目也訪問了一位寺廟住持，她分享自己從天主教徒轉變為佛教徒的奇妙經歷：「有一天，佛祖在我面前顯靈了，祂從牆壁浮現，拿了一個杯子給我，要我喝下。喝完後，祂告訴我：『信女，從今天開始，妳要修練、要修苦救世！』說完，祂就消失了。」

而自稱是「上天郵差」的許效舜，也在《神之路》分享自己面對神諭的過程：「從小就有感應神明的體質，但年輕時很叛逆，不想面對。有一次，祂給了我嚴重的警告，告訴我會有大事發生，要我千萬別去，但我沒聽勸，結果真的出了事，醒來時人已經躺在醫院的病床上了。那天，我才靜下心來，知道祂是真的在提醒我！」他也表示：「有時候聽到的訊息，可能不屬於自己的使命，聽錯了會越走越偏。但隨著年紀增長，心也漸漸平靜，就能分辨訊息的真偽，我會先擲筊確認，再去實踐，這段過程對我來說是人生裡很大的轉變。」

