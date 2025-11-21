神明提點「別只顧自己數錢」 許效舜朋友照做免費請吃一周小籠包

許效舜、鄭仲茵主持的《神之路》最新一集，帶領觀眾走訪桃園龍潭龍元宮、三元宮，不僅出現鄭仲茵錄影前偷吃麥餅的趣事，許效舜更慷慨解囊，幫助生意不佳的麥餅阿嬤，暖心舉動令全場動容。

黑糖麥餅好吃到，讓鄭仲茵吃光光（圖／東森超視提供）

節目來到一間經營三十年的黑糖麥餅店，許效舜關心詢問老闆娘的生意狀況，得知因大雨導致客人變少，他便豪氣地說：「沒關係，今天我請客，買給所有工作人員！」他透露，神明曾提醒他，賺錢要懂得分享，不要只顧著在家數錢。

「我朋友開小籠包店，生意一直不太好。我跟他說，不要氣餒，這可能是老天的考驗，不如大方一點，免費請大家試吃一週。小船不開出去，大船不會進來。與其愁眉不展，不如讓大家試試看。」最後，朋友接受建議調整做法後，生意果然開始起色，之後每年還固定用一週時間免費分享小籠包，回饋大眾。

廣告 廣告

神明早有預言？許效舜自爆年少黑歷史，不聽勸下場超慘烈！（圖／東森超視提供）

而香甜的黑糖麥餅也讓鄭仲茵在錄影前就忍不住偷吃完，讓許效舜翻白眼笑說：「還沒開拍妳就吃掉，要怎麼給觀眾看啦？」鄭仲茵則笑稱：「真的太好吃了！這是我小時候的味道，以前跟媽媽逛夜市一定會買一片。」許效舜無奈表示：「她就是很真性情，肚子餓看到想吃就吃啦！之後錄影前我會先幫她看一下現場還剩多少，不然被她吃光就沒得拍了！」他也提到，自節目拍攝以來數月，鄭仲茵的進步明顯，笑說：「實境節目最看主持人臨場反應，這真的不容易。但仲茵很努力，已經逐漸適應實境節奏和鏡頭方位，現在掌握得很不錯，沒問題了！」

《神之路》於東森超視33頻道每週六晚間8點首播；中華電信MOD於同日晚間10點上架，敬請期待。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導