神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行

如果有一天，你在阿里山林業鐵路旁，看見媽祖搭著火車穿梭在雲霧與杉林之間，那不是幻覺，而是真實發生的信仰風景。本次由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮共同策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」活動，於2025年12月19日至22日圓滿落幕，四天行程吸引超過五萬人次參與、關注，成功為阿里山觀光與宗教文化寫下全新篇章。

「阿里山神旅行・抵嘉」正式起駕，象徵海上守護者即將走入山林。（圖／翻攝自新港奉天宮粉專）

本次神旅行由新港奉天宮四街祖媽領銜，澎湖天后宮、金門南門境天后宮、馬祖天后宮三大離島媽祖同行，其中馬祖天后宮更特別恭請曾於2009年登上海拔8,848公尺「聖母（珠穆朗瑪）峰」的媽祖金身，再度踏上高山，為臺灣祈福。四大媽祖聖駕齊聚，象徵「臺澎金馬」信仰合一，也為這趟上山之旅增添深厚歷史意義。

馬祖天后宮恭請曾登上世界之巔的媽祖金身同行，為此次上山之行增添特殊象徵意義。（圖／翻攝自阿里山新印象官方IG）

活動期間，眾神首度搭乘阿里山林業鐵路「栩悅號」生態列車，巡幸阿里山鄉、梅山鄉、竹崎鄉與番路鄉，沿著鐵道深入雲霧山林。神尊隨列車前行，信仰不再只是定點駐守，而是化為一條會移動的文化路線，串聯部落聚落、特色景點與地方產業，吸引大批信眾與遊客沿線駐足，見證神明「搭火車上山」的歷史畫面。

媽祖首度搭乘阿里山林鐵「栩悅號」進入山林，信仰與鐵道風景交會，成為難得一見的畫面。（圖／翻攝自新港奉天宮粉專）

神尊隨列車巡行沿線鄉鎮，吸引信眾與遊客駐足，共同見證這場移動中的信仰行腳。（圖／翻攝自新港奉天宮粉專）

這趟四天三夜的旅程，走過日出、雲海與甘霖，也感受到沿線鄉親最真誠、最溫暖的迎神心意。這不只是一場觀光推廣活動，更像是一趟洗滌人心的信仰之旅，感謝眾神護佑，讓整個行程平安順利、圓滿落幕。

行程期間天氣多變卻氣氛溫暖，沿線鄉親熱情迎神，展現山城濃厚的人情味。（圖／翻攝自新港奉天宮粉專）

神旅行圓滿落幕，媽祖走過的路，也為阿里山留下祝福與記憶。（圖／翻攝自新港奉天宮粉專）

從海邊到雲端，從離島到高山，「阿里山神旅行・抵嘉」成功串聯台澎金馬與本島信仰，也讓更多人看見，阿里山不只是風景動人，當信仰走進山林的那一刻，更讓人深刻感受到土地、文化與神明同行的力量。隨著活動圓滿落幕，媽祖走過的路，也為阿里山留下滿滿祝福，讓信仰與土地的故事，持續在山林之間流轉。

