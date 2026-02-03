神明放年假 廟宇貼封條關廟門

三平廣濟宮仍由乩童主持關廟門、封印儀式。

二日(農曆十二月十五日)晚上，台南市有很多廟宇貼上封條關廟門，象徵神明返天庭述職，也代表暫停「辦公事」，但「急診」除外。雖然關上門，但。

包括台灣府城隍廟、三平廣濟宮、五帝廟、東嶽殿、開山宮等廟宇都在農曆十二月十五日、今年國曆二月二日晚關廟門、貼封條，依古例要貼紙封條，但因撕起來會破壞文物，所以大部都改成可重複使用的木製封條，每年只要更換六十甲子的年份即可。由於還沒有過年，所以仍是「乙已」年。

三平廣濟宮「封印大典」，由雷華菩薩降壇主持科儀，封印關廟門前先進行恭送值年太歲星君感謝其一整年來的庇佑與照顧，再來「謝燈斗」等科儀結束後，雷華菩薩奉廣濟禪師法旨，親自關閉廟門貼上封條代表今年度的所有任務完成，等待正月初一子時再度「開門迎春接福」，正月初六「開印大典」才有再度開壇問事。

台灣府城隍廟農曆十二月十五日恭送府城隍爺「威靈公」回天庭述職，並把蛇年值星太歲星君的名牌取下來，一併恭送回天庭述職。廟前燃燒金紙的火，狀似蝙蝠、魚尾和鳳凰，象徵威靈公帶著浴火鳳凰、魚躍龍門、百福蝙蝠回天庭，明年「丙午」年必定護佑善男信女求功名、魚躍龍門、求福賜福。

開山宮也在農曆十二月十五日晚上七時送天書、燒雲馬、關廟門，預計要到農曆十二月二十九日的「二九暝」開廟門，接受神尊祭改。

很多民眾會認為廟門已關、神明也不在，不用拜拜。其實，主神回天庭，仍有其它神明值班，所以民眾拜拜仍會有神明受理。但也有廟門不關的，那就是「天庭」所在的開基玉皇宮，玉皇上帝就在裡面辦公，所以廟門終年不關。