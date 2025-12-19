神明旅遊! 三尊海神媽祖搭阿里山小火車抵奮起湖

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

阿里山19日有一場別開生開的神明旅行活動，來自澎湖、金門、馬祖三尊海神媽祖，在嘉義新港奉天宮媽祖的邀請之下，來到嘉義北門車站，搭乘阿里山小火車「栩悅號」山上，首站抵達奮起湖，吸引大批信徒跟隨，20日一早祂們還要去看日出。

來自澎湖、金門、馬祖三尊海神媽祖，在嘉義新港奉天宮媽祖和阿管處的邀請之下，來到嘉義北門車站搭乘阿里山小火車「栩悅號」山上。（圖／民視新聞）

交通部長陳世凱、奉天宮董事長何達煌扶著王船來到嘉義市嘉義市北門車站，仔細看，船上分別坐著澎湖、金門以及馬祖天后宮三尊海神媽祖，與嘉義新港奉天宮媽祖會合之後，展開首度的火車神旅行，不少信眾趕來送行，場面熱烈。交通部長陳世凱：「今天媽祖婆不是要來出巡，今天媽祖婆是要來玩，要來神旅行要到阿里山神旅行，這也是我們史上第一次，邀請媽祖到阿里山上面來旅行，那剛剛有很多的主委跟我說，媽祖有坐過車但是沒有坐過火車。」奉天宮董事長何達煌：「跟阿管處來邀請嘉義縣二十間宮廟，跟台澎金馬的宮廟，來阿里山神旅行，讓這條路更平安。」

媽祖神旅行首站抵達奮起湖，吸引大批信徒迎接，20日一早祂們還要去看日出。（圖／民視新聞）

林鐵處特別準備了「栩悅號」迎接四位媽祖，因為這也是媽祖首度搭乘火車，一定要讓神明坐得舒服，首站抵達奮起湖，一下車就被大批信徒包圍，大喊「恭迎聖駕。」奮起湖業者：「當然感動，眼淚都流下來了。」阿里山森林鐵路歷經多次颱風大雨摧殘，好不容易全線通車，這次山海神明大會師，期盼藉祝神威，全線能夠平平安安。這趟別開生面的神旅行總共有四天，第二天將到祝山迎曙光，然後前往隙線、石桌、樂野，第三天到梅山太和、瑞里、瑞豐；最後一天到梅山鄉太平雲梯鑽轎祈福，最後回到阿里山遊客中心舉辦「平安宴」。

原文出處：神明旅遊！三尊海神媽祖搭阿里山小火車 首站抵奮起湖 大批信眾跟隨

