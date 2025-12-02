神明片潛規則劇組全員吃素 梁佑南：連蛋黃都不敢碰

梁佑南片中飾演「大媽」，拍攝期間自動吃素，連放假回家也不破戒。(北投映像電影提供)

宗教奇幻心靈電影《農曆三月二十三》以媽祖精神為故事核心，闡述道教因果輪迴與善惡報應的教義。 希望觀眾了解這不是一般的宗教片，而是以信仰本身的邏輯來拍的作品。

製片人王重正表示，《農曆三月二十三》最大的挑戰，就是要以宗教需求為基礎拍攝。他透露導演特別引入「宗教—閾限空間」概念，運用類似蒙太奇的方式，讓畫面呈現出一種介於人間與神性之間的氛圍。電影多在雲林北港朝天宮周邊取景，日後也將結合八十八間宮廟共同宣傳，讓宗教文化以更接地氣的方式走進大眾視野。

該片以媽祖為核心，闡述因果輪迴與善惡有報的教義。左起楊子儀、陳明真、梁佑南、邱凱偉。(北投映像電影提供)

梁佑南在片中飾演「大媽」，是一位在北港街上做生意、同時照顧鄉親與訪客的角色。她認為劇本最吸引人的地方，就是完全打破大眾對「宗教電影」的刻板印象，「其實佛法一直在生活裡，只是我們平常沒有注意到而已。」出演過程讓她體悟到媽祖精神——心存善念、不執著、學會放下，生活才會自在。

拍攝期間最特別的經驗，是劇組默契十足的「吃素潛規則」。雖然沒人明講，但大家都收到「演神明要吃素」的暗示。包括梁佑南在內、楊子儀、陳明真、方琦等人自動轉為全素，連有蛋黃的糕點都不敢吃。她笑說吃素後身體變輕、情緒更穩，「好像真的比較接近神明。」

甚至回到台北家裡，她仍維持吃素，在請老公處理肉類殘渣時，老公笑稱「吃掉就吃掉，一人一塊剛剛好」時，她嚴肅回：「不要跟我開玩笑，我是媽祖。」夫妻倆互瞪十秒後，老公忍不住回嗆：「我是佛祖！」讓她又好氣又好笑。

她也分享最震撼的一場戲——和陳明真一起在夕陽海邊，以「媽祖之力」保護男主角黑豬（楊子儀）。兩人無需動手，只用眼神與氣場逼退壞人，「那一刻真的覺得媽祖在身邊，整個心都暖了。」

