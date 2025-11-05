神明的也敢拿！南方澳進安宮媽祖「珊瑚飾品」全遭偷 估損千萬元

南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊。（翻攝臉書社團「南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖」）

宜蘭南方澳進安宮今（5日）爆竊案，有男子闖入宮內，對全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」下手，偷走媽祖聖尊身上的珊瑚飾品等，市值估破千萬元，廟方對此痛心疾首，直言「痛的不僅是財物，更是信仰被踐踏的那一刻」，期盼能盼早日破案。

早有預謀？男賊「媽祖聖物」裝袋 2分鐘內就偷完

今凌晨12時許，1名男子悄悄潛入南方澳進安宮內殿，只見他絲毫不疾不徐，伸手拿下「寶石珊瑚媽祖」身上的珊瑚珠、珊瑚珠簾、金鎖、瑚串等，並裝入塑膠袋內，揚長離去，行竊全程僅花不到2分鐘。

據廟方統計，受損金額初估市值高達上千萬元，遭竊聖物包含五鳳冠帽頂級深桃紅珊瑚珠120克拉2顆、後方督守鳳銜10串深紅寶石珊瑚珠簾、兩側鱉頭金鎖、桃紅寶石珊瑚串，以及披肩下的四時如意珊瑚珠串等。

南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊。（翻攝臉書社團「南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖」）

媽祖託夢捐神像 他一到進安宮：就是這尊

南方澳進安宮這尊「寶石珊瑚媽祖」是在2006年由1名珊瑚商人指名捐贈世上最大的珊瑚神像，對廟方來說堪稱無價之寶，安座至今已滿16週年，信徒遍佈海內外。據悉他受媽祖託夢捐神像，來到進安宮看見主神後發現與夢境完全相同，更喃喃自語「就是這尊」，最後決定捐贈。

南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊。（翻攝臉書社團「南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖」）

孰料竟有竊賊闖入殿內行竊，南方澳進安宮痛批這不僅是對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆；廟方也表示該名竊賊離開時觸發保全警報，旋即落跑，據悉他隨後搭乘出租車自南方澳逃逸，沿北宜公路往北竄逃，警方正全力追緝中。

信仰被踐踏！ 南方澳進安宮痛心：盼早日破案

「痛的不僅是財物，更是信仰被踐踏的那一刻」南方澳進安宮表示，後續將全力配合警方偵辦，懇請社會各界協助提供線索，能夠早日破案，讓媽祖聖物歸位、法相重光。

