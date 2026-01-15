南部中心／綜合報導

有民眾車開在路上，發現前方竟然有一座宮廟也在道路上跑，橫跨2個車道，實在很神奇，根本是神明的移動城堡。原來是來自屏東南州鄉一間蓋廟工廠，他們把建造好的廟宇屋頂，分批載運到新竹組裝，據了解，光是組裝這20坪的廟宇，就要價500萬元。

神明的移動城堡! 民眾直擊"宮廟路上跑":好神奇

屏東南州鄉一間藝品公司，號稱亞洲規模最大，專門替人搭建組裝廟宇。（圖／民視新聞）

民眾開車在路上，還以為眼花，前方怎麼有座廟宇，出現在路中央，占用兩線道，後方車輛全都只能慢慢開，難道這是神明的移動城堡嗎？民眾：「其實我也是第一次看到，也有閃雙黃燈，後面也有車子在保護。」民眾：「很少會看到有佔兩個車道的，超車會有危險。」整座宮廟在路上跑，民眾覺得很奇特，原來這是屏東南州鄉，一間專門蓋廟的藝品公司，準備把搭建好的廟宇屋頂，運送到新竹。

過去這間藝品公司也曾替琉球順隆宮，組裝搭建，將廟宇分批飄洋過海。（圖／翻攝畫面）

這間藝品公司，號稱亞洲最大蓋廟工廠，現場擺滿各式神殿、神像，這回被拍到的，就是來自新竹的宮廟，跟他們下訂單，要把屋頂半成品，用拖板車一路北上，送到位組裝，據了解，光是這20坪的宮廟，造價500萬，拖板車還得慢慢開，預估花兩天才能到達目的地。過去藝品公司也曾替琉球順隆宮，組裝搭建，廟宇分批飄洋過海，這類組合式廟宇，通常得耗費百萬，宮廟在路上趴趴走的景象，更是讓民眾嘖嘖稱奇。

