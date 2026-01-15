神明的移動城堡！ 民眾直擊「廟在路上跑」：好特別

屏東縣 / 綜合報導

神明的移動城堡。民眾分享，一輛卡車載運一座宮廟的屋頂、橫跨2個車道，讓後面的車輛全都無法超車，只能乖乖跟在後面。大家好疑惑，怎麼會有公廟在陸上移動！而這宮廟屋頂來自屏東南州鄉，號稱亞洲最大蓋廟工廠的藝品公司，這次被民眾拍到的，就是準備載運到新竹，根據了解，20坪的宮廟要價要500萬以上。

民眾開車在路上，但前方怎麼有座會移動的廟，難不成是眼花了嗎，但揉揉眼睛仔細看，竟然是一座宮廟的屋頂，一口氣占用兩線道，後方車輛只能乖乖慢慢開，完全無法超車，這是神明的移動城堡嗎？

民眾：「它是廟宇嗎，還滿特別的，但是也不會特別想去超過或者是...，它這樣已經占用到兩個車道了對不對，因為我也是第一次看到，滿有趣的。」

民眾：「前面有個神明在擋住啊，神明要讓祂...你不敢超越神明吧，超越神明...好像對祂不太有禮貌。」在路上遇到移動宮廟，對許多民眾來說，是第一次看到真的很奇特，不過對屏東人而言卻再熟悉不過。

開車在新埤大橋上，旁邊一整排，各式各樣的神殿金爐還有神像，擺在路邊非常壯觀，民眾直擊到的移動宮廟，就是來自這裡。

替琉球順隆宮組裝搭建，原來在屏東的南州鄉，有號稱亞洲最大蓋廟工廠的藝品公司，這次被民眾拍到的，就是準備載運到新竹20坪的宮廟，要價500萬以上，得花兩日才能送到目的地。

用大型吊車將廟的屋頂，小心翼翼地吊起來，事實上類似的組裝宮廟，在新加坡和馬來西亞等地都很常見，中國則有組合式廟宇的概念，造價含運送通常要耗費百萬，這回被拍下宮廟在路上趴趴走，也讓民眾嘖嘖稱奇。

