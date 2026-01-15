神明的移動宮廟！？占據兩線道 為安全「龜速」

移動宮廟有聯結車載著一座宮廟在路上行駛，甚至橫跨兩個車道。（圖／東森新聞）





移動宮廟有聯結車載著一座宮廟在路上行駛，甚至橫跨兩個車道，後方車輛完全無法超車，這奇景也讓用路人擔心，是否會有行車安全，業者回應，行車過程都有跟車開道，也有申請路權，畫面曝光後被說是「神明的移動宮廟」。

轎車駕駛開一開覺得車速好慢，往前看這是蝦米？整整佔據兩線道難道是霍爾的移動城堡嗎？錯，這其實是神明的移動宮廟。

民眾：「完全沒看過好特別喔」

很多人都沒看過，整座宮廟在路上「趴趴走」，但這在屏東南州卻是當地人的日常，從路邊一整排金爐神殿石像，就能看出來。

民眾：「其實我也是第一次看到，之前都沒有遇過，但他看起來是開得蠻慢，然後也有申請路權，自己遇到的話，可能會想說慢慢跟在後面開。」

會出現這奇景，原來是因為在屏東一間號稱亞洲最大的蓋廟工廠，專門利用模具灌漿快速生產，從最小坪數3.2坪到最大20坪通通都能做，國內海外都能送。

運送宮廟業者：「先寄過去海運到達，像我們有送過去新加坡，之前也有送到上海，然後還有哈爾濱，就是東西到了，我們人員再飛過去做安裝。」

這回就是要把價值將近600萬的20坪宮廟，從屏東南州運往距離，300多公里外的新竹。

運送宮廟業者：「這一次我們運送了兩天，那我們在一年前就已經跟高雄市監理所，申請貨車裝載整體物品臨時通行證。

但這種特殊運送，尤其還是神明的移動宮廟，要注意的安全眉角還不少。

運送宮廟業者：「在規定裡面我們要有前導車跟後護車要有兩台，雨天或是晚上的時候，我們必須要懸掛閃光燈，如果是白天的話，我們要懸掛紅布條。」

對此業者也說車速慢，擋住用路人行駛「金價揪拍謝」，不過載著超大宮廟，還是得慢慢開，保護神明同時保護大家行車安全。

