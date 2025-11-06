神明的錢也敢偷？屏東「釣線大師」高清無碼照曝光 廟方氣炸報警

社會中心／洪正達報導

竊嫌犯案過程被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

屏東縣九如鄉寶帥宮日前舉辦平安宴期間吸引許多村民前往參與，自然也有信眾投入香油錢，沒想到活動結束隔天工作人員清點香油錢時，發現金額短少，調閱廟內監視器時赫然發現年約40多歲男子竟然在白天潛入後，以自製的釣線沾上黏性物質後，伸進功德箱將香油錢「黏起」後逃逸，雖然僅損失600元，但也讓廟方相當不滿，立即報警抓人。

據了解，里港分局調閱沿線監視器後，發現涉案男子駕駛一輛自小客停在附近，並懸掛變造車牌，緊接著進入寶帥宮，趁著四下無人時拿起「釣線工具」多次伸進功德箱內「黏」起香油錢後，迅速逃離現場；後續廟方在清點香油錢時發金額短少600元，警方獲報後趕來發現男子的做案過程，目前正在稽查追緝中。

廣告 廣告

竊嫌做案後，駕駛懸掛變造車牌的自小客逃離現場。（圖／翻攝畫面）

警方表示，警方對於任何不法行為必定嚴加究辦，請勿以身試法；也籲請民眾，若發現可疑人、可疑車輛或任何異常情形，請立即撥打110報案，共同維護社區治安，杜絕犯罪行為發生。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

獨家／急症病患緊急開道成政治人物「聲量工具」心中不滿民護業者都說了

案情不單純？投資客手捧500萬現金遭搶 另組人馬「黑吃黑」竟成功了

「暗夜會網友」出事了！台南女負氣跳河...「他」不敢報案原因曝光

19歲男大生「輕碰」8歲男童額頭！警方到場嘆氣了…通知家屬帶回約制

