神明聽到了！彰化福興「送肉粽」路線縮短 村民鬆一口氣

彰化縣福興鄉的麥厝村將於12月27日舉行「送肉粽」科儀，這是一項當地特有的民間除煞儀式，旨在安定人心和撫慰家屬。原本計劃的儀式路線跨越福興與芳苑兩鄉，涉及四個村莊，卻因考量到居民的擔憂，經過請示神明後，決定將路線從原定的5公里縮短至約1公里，並限制在麥厝村內進行。

彰化縣福興鄉的麥厝村將於12月27日舉行「送肉粽」科儀，這是一項當地特有的民間除煞儀式，旨在安定人心和撫慰家屬。（資料示意圖／中天新聞）

麥厝村村長梁國忠表示，這次的調整充分顯示了對社區的尊重和善意。儀式將於當晚9點後開始，隊伍將從喪家出發，沿著麥厝街行進，最終抵達指定地點進行化煞。村長呼籲村民在儀式期間避免在外逗留，以確保安全。

廣告 廣告

送煞路線。（圖／翻攝臉書~~我愛鹿港小鎮~~2）

這項調整不僅減少了對居民的影響，也讓許多村民感到放心。居民們期待這次送肉粽儀式能夠兼顧傳統與安寧，促進社區的和諧。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

生人回避！彰化伸港平安夜「送肉粽」

彰化送肉粽路線縮短九成！ 神明指示從5公里減至1公里

收假注意！雲林褒忠鄉今夜9點起「送肉粽」 經台78線出海