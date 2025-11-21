神明都說喜歡！艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋 首邀通靈設計師操刀

文總宣布將推出「艋舺青山宮X北港朝天宮」聯名香火袋。翻攝文化總會臉書



今年適逢艋舺青山宮170周年、「萬華大鬧熱｜艋舺有嘻哈」將於11/29登場，文化總會今（11/21）驚喜宣布首次攜手仙界轉生的通靈設計師林佳齡Misc，以艋舺青山王及北港朝天宮媽祖兩位神明為主角，操刀超美的雙視覺聯名香火袋，紀念這極具意義的神明級會面。

文化總會今在臉書表示，Misc Lin為好仙出品創辦人及藝術總監，以跨越設計、靈性與敘事的多重身份活躍於創作領域，曾獲金鐘獎美術設計獎、金點設計獎等肯定，今年更以《2024龍年眾神曆》榮獲日本 Good Design Award，並主持Podcast節目《設計師的仙界傳說》，分享許多與神明之間的有趣小故事。

廣告 廣告

貼文也曬出「艋舺青山宮X北港朝天宮聯名香火袋」超美圖片，文總也透露，這次香火袋設計圖畫完後，Misc特別擲筊連線請示青山王、媽祖兩位神明，並得到媽祖希望形象能更溫柔、秀氣一點的可愛答覆，聽說在經過調整後，兩位神明都表示：「很喜歡！」

文化總會表示，11月29日北港媽祖將來到萬華，青山王更將親自到火車站迎接媽祖進行接神儀式並進行繞境，最後於龍山寺相聚，復刻1917年兩位神明相聚的經典畫面，喊話粉絲：「這個重要的場合，神明都喜歡的香火袋，不帶去現場說不過去吧！」

相關資訊：

艋舺青山宮X北港朝天宮 聯名香火袋

時間｜2025/11/25文總選物機首賣、11/28 網路通路正式開賣

售價｜380元

2025萬華大鬧熱 ｜艋舺有嘻哈

時間｜11/29（六）-12/06（六）13:00 - 21:00

地點｜康定路至青山宮

更多太報報導

aespa登紅白遭抵制「連署破8.5萬」 寧寧「2年前舊照」惹議！NHK回應了

楊宗緯不忍了！被指「惡鄰」家人隨地便溺 曬報案單提告社區前保全

TWICE出發飛高雄！不見子瑜 志效機場時尚「放送逆天長腿」超懂高雄氣溫