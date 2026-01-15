神明陪吃飯！ 宮廟「賣義大利麵」 開店5分鐘就客滿

宮廟內賣義大利麵，還可以內用。（圖／東森新聞）





板橋有一間宮廟，不只能拜拜，還賣現煮義大利麵。營業時間一到，5分鐘內店內就坐滿人。民眾說很有趣，神明陪你吃飯，不少人表示，在中式宮廟吃著西式義大利麵很特別，抬頭看神明就在旁邊一起吃飯。另外，也有中藥材行在店內擺桌，販賣藥膳羊肉湯跟紅燒牛肉麵！

青醬海鮮義大利麵在鍋內大火快煮，濃郁醬汁香撲鼻。義大利麵很美味，但這家店不是開在「一般店面」，而是開在「宮廟內」。不只有番茄義大利麵，南瓜焗烤燉飯也能吃到。俗話說「舉頭三尺有神明」，這裡是「吃義大利麵，抬頭有各尊神明」，包括七爺八爺、城隍爺、三太子、王爺，通通在你眼前，陪著你一起吃飯。

民眾：「就是有種中西合併的感覺。這次發現特別多人，高中的時候，雖然感覺生意就很好，但是我們進來就會有位置，現在沒有了。」

在中式宮廟吃著西式義大利麵，板橋這間宮廟話題度超高。營業時間一到，5分鐘內，店內23個位置已經坐滿。不只內用客人湧入，電話訂餐也很多，好幾袋餐點擺在桌上等著領取，現場還有等餐客人，拿起香直接拜拜。

民眾：「就是在宮廟裡面吃義大利麵，還滿特別的，有特地來一兩次，才發現人其實滿多的，感覺都是因為最近暴紅。」

除了中西合併，也有中藥材行在店內直接販售現燉藥膳湯品。像是板橋春吉蔘藥行，推出餐台有現煮藥膳牛羊肉湯；距離不遠的中和廣澤蔘藥行櫃檯前擺桌子，還有台味滿滿的塑膠椅，可以吃到藥膳羊肉麵跟紅燒牛肉麵。另外，士林的明昌中藥行，前方攤車也有濃郁雞湯，還有糯米腸可以點購。

義大利麵不稀奇，但在宮廟內吃，體驗中西合併，神明陪你吃飯，引發熱烈討論。

